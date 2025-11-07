Ünlülerin Pırlantacısı Ersan Dimaond'ın İşyeri İnternetten Siparişle Kurşunlandı
İstanbul Nişantaşı’nda ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri silahlı saldırıya uğradı. Olayın “siparişle” gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlama siparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” dedi. Polis, saldırının arkasındaki kişilere ulaşmak için soruşturmayı genişletti. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Saldırı emrini "siparişle" almış.
Dijital deliller inceleniyor.
