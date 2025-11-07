Ünlülerin Pırlantacısı Ersan Dimaond'ın İşyeri İnternetten Siparişle Kurşunlandı

Ünlü kuyumcu Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’e ait işyerine yapılan silahlı saldırının ardında kişisel bir husumet mi yoksa organize bir suç bağlantısı mı bulunduğu henüz netleşmedi. Emniyet ekipleri, gözaltındaki şüphelinin “internetten siparişle kurşunlama” iddiasını doğrulamak amacıyla dijital izleri ve olası bağlantıları titizlikle inceliyor. Soruşturma kapsamında saldırının arkasında azmettirici bir kişi ya da organize bir yapı olup olmadığı araştırılıyor.