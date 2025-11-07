onedio
Ünlülerin Pırlantacısı Ersan Dimaond'ın İşyeri İnternetten Siparişle Kurşunlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 22:43

İstanbul Nişantaşı’nda ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri silahlı saldırıya uğradı. Olayın “siparişle” gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, “İnternetten kurşunlama siparişi aldım, kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” dedi. Polis, saldırının arkasındaki kişilere ulaşmak için soruşturmayı genişletti. Olayda can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Saldırı emrini "siparişle" almış.

İstanbul Nişantaşı’nda, lüks mağazaların yer aldığı bölgede bulunan ünlü kuyumcu Ersan Diamond’a ait iş yeri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla hedef alındı. Saldırı, bölge esnafı ve çevre sakinleri arasında büyük paniğe yol açarken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheli sorgusunda, saldırıyı internet üzerinden aldığı bir “kurşunlama siparişi” doğrultusunda gerçekleştirdiğini öne sürdü. Zanlı, “Kimin işyerini hedef aldığımı bilmiyordum” diyerek kendini savundu.

Dijital deliller inceleniyor.

Ünlü kuyumcu Ersan Diamond’ın sahibi Ersan Gülmez’e ait işyerine yapılan silahlı saldırının ardında kişisel bir husumet mi yoksa organize bir suç bağlantısı mı bulunduğu henüz netleşmedi. Emniyet ekipleri, gözaltındaki şüphelinin “internetten siparişle kurşunlama” iddiasını doğrulamak amacıyla dijital izleri ve olası bağlantıları titizlikle inceliyor. Soruşturma kapsamında saldırının arkasında azmettirici bir kişi ya da organize bir yapı olup olmadığı araştırılıyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
