Coşkun Necati Arabacı Kimdir? "Cehennem Necati" Tutuklandı mı, Neden?

'Cehennem Necati' lakabıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı, Interpol tarafından “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün liderlerinden biri olarak aranıyordu. 52 yaşındaki Necati Arabacı'nın “Köln’ün babası” olarak anıldığı biliniyor. Necati Arabacı, Avrupa'ya yayılan bir suç şebekesinin önde gelen isimlerinden biridir. Türk-Alman çifte vatandaşlığına sahip olan isim, uzun süredir Türk ve Alman emniyet birimlerinin ise takibindeydi. Yıllardır Almanya'da ve Türkiye'de yasa dışı faaliyetlerde bulunan ismin 5 Ekim’de Belgrad’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.