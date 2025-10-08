onedio
Coşkun Necati Arabacı Kimdir? "Cehennem Necati" Tutuklandı mı, Neden?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 23:31

Coşkun Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. 5 Ekim'de Belgrad'dan Türkiye'ye geldiği belirlenen isim,  çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necati Arabacı, Interpol tarafından “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün liderlerinden biri olarak aranıyordu.

Peki 'Cehennem' Necati Arabacı kimdir?

Coşkun Necati Arabacı Kimdir?

'Cehennem Necati' lakabıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı, Interpol tarafından “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün liderlerinden biri olarak aranıyordu. 52 yaşındaki Necati Arabacı'nın “Köln’ün babası” olarak anıldığı biliniyor. Necati Arabacı, Avrupa'ya yayılan bir suç şebekesinin önde gelen isimlerinden biridir. Türk-Alman çifte vatandaşlığına sahip olan isim, uzun süredir Türk ve Alman emniyet birimlerinin ise takibindeydi. Yıllardır Almanya'da ve Türkiye'de yasa dışı faaliyetlerde bulunan ismin 5 Ekim’de Belgrad’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Necati Arabacı Tutuklandı mı, Neden?

Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Necati Arabacı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Arabacı'nın 'kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı' suçlarından tutuklandığı iddia ediliyor.

