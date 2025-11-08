onedio
Bu Sene Kış Nasıl Geçecek? Meteoroloji Uzmanı Açıkladı

Bu Sene Kış Nasıl Geçecek? Meteoroloji Uzmanı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.11.2025 - 09:30

Kasım ayında görülen yüksek sıcaklıklar 'Kar yağacak mı?' endişesini doğurdu. Çizmeler, montlar dolaplardan bile henüz indirilmemişken kış mevsiminin ne zaman ülkeye geleceği merak ediliyor. Son yıllarda ülkenin batısı kış mevsimine hasret kaldı. Lapa lapa yağan kar yağışını görmek neredeyse hayal olurken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Orhan Şen, kış mevsiminin nasıl geçeceğini açıkladı.

Kar yağacak mı?

Kar yağacak mı?

Kasım ayında pek çok kentte sıcaklıklar 30 dereceyi gördü. Ülke genelinde ortalama 25 dereceyi gören sıcaklıklar endişeleri beraberinde getirdi. 'Kar yağacak mı?', '2026 kışı nasıl olacak?' gibi soruların yanıtı merak edilirken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den açıklama geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, bu sene kışın nasıl geçeceğini açıkladı.

2026 kış nasıl olacak?

2026 kış nasıl olacak?

Orhan Şen'in, 'Kış nasıl olacak?' sorusuna verdiği yanıt şöyle oldu: 

'Bu sene kış nasıl geçecek Türkiye'de? Bu önemli. Türkiye'deki kış şartlarını etki eden, daha doğrusu bunu ayarlayan üç dört tane meteorolojik faktör vardır. Bunlardan bir tanesi El Niño, La Nina dediğimiz Doğu Pasifik'teki deniz suyu düzeyinin sıcaklığının değişmesi. Bir de Kanarya Adaları civarındaki Kuzey Atlantik Salınımlarındaki durumdur. Bu iki meteorolojik faktör Türkiye'de kışın nasıl geçeceğini, daha doğrusu yönlendiriyor. 

Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman, Kuzey Atlantik Salınımlarında yüksek basınç Türkiye'deki yağışların az olacağını gösterir. Sıcaklığa baktığımız zaman sıcaklıkta hemen hemen en önemli faktör Sibirya Yüksek Basıncı dediğimiz ve termal karakterli bir basınçtır. Ve buradaki yüksek basınçla hareketi önemli.  Bu hareketi neden önemli? Çünkü kutuplardaki Kutup Vorteksinin (Polar Vortex) dediğimiz, bunun bozulmasına veya kuvvetlenmesini sağlıyor. Bu sene kış aylarına baktığımız zaman bu Polar Vortex'in biraz daha zayıflayacağını görüyoruz. Bunun nedeni de Sibirya Yüksek Basıncındaki değişimler.'

Kar ne zaman yağacak?

'Bu Polar Vortex'in zayıflaması 2026'nın ikinci ayından itibaren başlayacak. Yani Şubat ayına kadar (2026'nın Şubat ayına kadar) sıcaklıklar ortalamanın üzerinde gidecek Türkiye'de. Ortalama'nın 4-5 derece üzerinde gidecek.

Özetlersek: Sıcaklar yüksek, yağışlar az, ama Şubat ve Mart ayında yağışlarda biraz toparlanma var. Bunun yanında sıcaklıklarda biraz düşme olacak Polar Vortex'e bağlı olarak. Yani İstanbul'da kar yağışı bekliyorsak, Ocak sonu, Şubat ayı ve Mart ayına da sarkabilecek bir-iki günlük bir kar yağışı görülecek.'

Orhan Şen'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

