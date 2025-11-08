Bu Sene Kış Nasıl Geçecek? Meteoroloji Uzmanı Açıkladı
Kasım ayında görülen yüksek sıcaklıklar 'Kar yağacak mı?' endişesini doğurdu. Çizmeler, montlar dolaplardan bile henüz indirilmemişken kış mevsiminin ne zaman ülkeye geleceği merak ediliyor. Son yıllarda ülkenin batısı kış mevsimine hasret kaldı. Lapa lapa yağan kar yağışını görmek neredeyse hayal olurken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik açıklama geldi. Orhan Şen, kış mevsiminin nasıl geçeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar yağacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026 kış nasıl olacak?
Orhan Şen'in açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın