Dünyanın En Sağlıklı 15 Yiyeceği

Dünyanın En Sağlıklı 15 Yiyeceği

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 21:37

Yapay zeka dünyanın en sağlıklı 15 besinini sıraladı. En sağlıklı yiyecek kalori başına yüksek miktarda vitamin, mineral, lif, sağlıklı yağ ve antioksidan içermesiyle öne çıkıyor. İşte ChatGPT’nin sıraladığı dünyanın en sağlıklı 15 yiyeceği…

Ispanak

Ispanak

A, K vitaminlerinin yanı sıra folat, demir ve antioksidan açısından zengin. Lif açısında yüksek, düşük kalorili besleyici bir yiyecektir. 

Brokoli: ‘Süper besin’ olarak anılan brokoli lif, C vitamini, K vitamini açısında oldukça zengindir. 

Yaban mersini: Antioksidan bakımından oldukça yüksektir. Hücre hasarına karşı koruma sağlar, bağışıklığı destekler.

Avokado: Potasyum, lif, C ve K vitamini içerir.

Kuruyemiş-tohumlar: Sağlıklı yağ, lif, protein açısından zengindir. Kalp sağlığına faydaları mevcuttur. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta ise porsiyon kontrolüdü. Yüksek kalorili oldukları için ölçülü tüketilmeli.

Yağlı balık

Yağlı balık

Omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Yüksek kaliteli proteine sahip yağlı bağlıklar vitamin-mineral bakımından öne çıkar. Haftada 1-2 kez yağlı balık tüketmenin kalp ve beyin sağlığı açısından önemi uzmanlar tarafından vurgulanıyor. 

Mercimek: Bitkisel protein, lif bakımından zengindir. Tokluk hissi verir. Kan şekeri kontrolünü destekler. Vegan-vejetaryenler için güçlü bir besindir. 

Zeytinyağı: Tekli doymamış yağ açısından zengin bir besindir. Pişirme işlemlerinde yüksek sıcaklıklardan kaçınılmalı. 

Tatlı patates: A vitamini, lif bakımından zengindir. 

Sarımsak: Antioksidan ve anti inflamatuar özelliktedir. Kalp sağlığını destekler.

Kara lahana

Kara lahana

Vitamin K, C, demir ve lif açısından zengindir. Uzmanlar ‘süper yeşil’ olarak adlandırır. Çiğ veya az pişmiş tüketilmesi tavsiye edilir.

Yumurta: Yüksek protein içerir. Birçok vitamin ve mineral bulundurur. Kolesterolü olanların dengeli tüketmesi öneriliyor. 

Yoğurt: Probiyotik, protein ve kalsiyum içerir. Sindirim sistemi ve kemik sağlığı açısından yararlıdır. 

Tam tahıllar: Lif, protein, vitamin-mineral açısından yüksektir. İşlenmiş tahıllara kıyasla daha sağlıklıdır.

Zeytin: Zeytin ve zeytinyağı tekli doymamış yağ, antioksidan açısından iyi bir kaynaktır.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
