Hollywood Filmlerini Aratmadı: 200 Yıllık Antik Kent Yapay Zekayla Canlandırıldı
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Pompeiopolis Antik Kenti’nin kazı çalışmaları devam ediyor. Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis’in 200 yıllık tarihi canlandırıldı. Yapay zekayla canlandıran video Hollywood filmlerini aratmadı.
200 yıllık antik kent yapay zekayla canlandırıldı.
"Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz."
Yapay zekayla canlandırılan video Hollywood filmlerini aratmadı. Buradan izleyebilirsiniz:
