Hollywood Filmlerini Aratmadı: 200 Yıllık Antik Kent Yapay Zekayla Canlandırıldı

Hollywood Filmlerini Aratmadı: 200 Yıllık Antik Kent Yapay Zekayla Canlandırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 21:01

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Pompeiopolis Antik Kenti’nin kazı çalışmaları devam ediyor. Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis’in 200 yıllık tarihi canlandırıldı. Yapay zekayla canlandıran video Hollywood filmlerini aratmadı.

Kastamonu’nun Taşköprü Belediyesi, Pompeiopolis Antik Kenti’ni yapay zekayla canlandırdı. 200 yıllık kent için hazırlanan yapay zeka filminde günlük yaşantı ele alındı. Filmde yıkılan ve tahrip olan antik kentin, yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ayağa kaldırılması da yapay zeka ile aktarıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Başka bir projemiz daha var. İki ay içinde kısa bir film çekimi yapılacak. Yine yapay zekayla. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. İlçemizin, Kastamonu'nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

Yapay zekayla canlandırılan video Hollywood filmlerini aratmadı. Buradan izleyebilirsiniz:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
