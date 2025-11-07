Hollywood Filmlerini Aratmadı: 200 Yıllık Antik Kent Yapay Zekayla Canlandırıldı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Başka bir projemiz daha var. İki ay içinde kısa bir film çekimi yapılacak. Yine yapay zekayla. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. İlçemizin, Kastamonu'nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.