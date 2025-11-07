onedio
Uzmanlar Açıkladı: Bu Ekmek Tansiyonu Düşürüyor

Dilara Şimşek
07.11.2025 - 20:28

En sevilen ve en çok tüketilen yiyeceklerden biri de hiç şüphesiz ekmek… Uzmanlar beyaz ekmeğin sağlığa zararlarını anlatırken yapılan yeni bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar çıktı. Uzmanlar ekşi mayalı ekmeğin tansiyonu düşürdüğünü ortaya koydu.

Uzmanlar tansiyonu düşüren ekmeği açıkladı.

Beyaz ekmeğin zararları herkes tarafından biliniyor. Ancak yeni yayımlanan araştırmalar bir ekmeğin faydasını ortaya koydu: Ekşi mayalı ekmek… Ekşi maya, Antik Mısır’daki fırıncılara kadar uzanıyor. Ekşi mayalı ekmeğin diğer ekmeklere göre daha sağlıklı olduğu araştırmalarda ortaya konuldu. 

University Hospitals uzmanları ekşi mayayla ilgili açıklama yaptı. Uzmanlar, “Lif içeriği kolesterol seviyelerini düşürmeye ve sağlıklı tansiyonu desteklemeye katkı sağlayabilir. Ayrıca fermantasyon süreci sayesinde mineral emiliminin artması, kardiyovasküler işlevleri destekler” dedi.

Ekşi maya ekmeğin faydaları neler?

2024 yılında yapılan araştırma iki ay boyunca ekşi mayalı ekmek tüketenlerdeki farklılığı gözler önüne serdi. Ekmeği tüketenlerde kan damarlarının gevşediği ve tansiyonu düşürdüğü görüldü. Uzmanlar, “Ekşi mayalı ekmeğin glisemik indeksi beyaz ekmeğe göre daha düşük olduğundan kan şekeri seviyelerini o kadar hızlı yükseltmez” dedi.

