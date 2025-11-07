Uzmanlar Açıkladı: Bu Ekmek Tansiyonu Düşürüyor

Beyaz ekmeğin zararları herkes tarafından biliniyor. Ancak yeni yayımlanan araştırmalar bir ekmeğin faydasını ortaya koydu: Ekşi mayalı ekmek… Ekşi maya, Antik Mısır’daki fırıncılara kadar uzanıyor. Ekşi mayalı ekmeğin diğer ekmeklere göre daha sağlıklı olduğu araştırmalarda ortaya konuldu.

University Hospitals uzmanları ekşi mayayla ilgili açıklama yaptı. Uzmanlar, “Lif içeriği kolesterol seviyelerini düşürmeye ve sağlıklı tansiyonu desteklemeye katkı sağlayabilir. Ayrıca fermantasyon süreci sayesinde mineral emiliminin artması, kardiyovasküler işlevleri destekler” dedi.