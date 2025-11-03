Hem Kas Hem Kemik Sağlığı İçin: "Peynirlerin Kralı" Olarak Bilinen Peynir Açıklandı

Kalsiyum açısından en zengin peynirlerden biri olan Parmesan, sadece kemik yoğunluğunu desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda osteoporoza karşı da güçlü bir koruma sağlıyor.

Yaş ilerledikçe kemik yapısı zayıflıyor, bu da kırık riskini artırıyor. Beslenme uzmanları, bu süreci yavaşlatmanın en etkili yolunun kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin gıdaları düzenli olarak tüketmek olduğunu belirtiyor. Peynir, bu iki besinin de doğal bir kaynağı. Ancak söz konusu kalsiyum yoğunluğu olduğunda, Parmesan açık ara öne çıkıyor.