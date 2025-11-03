onedio
Hem Kas Hem Kemik Sağlığı İçin: "Peynirlerin Kralı" Olarak Bilinen Peynir Açıklandı

Hem Kas Hem Kemik Sağlığı İçin: "Peynirlerin Kralı" Olarak Bilinen Peynir Açıklandı

03.11.2025 - 13:41

Uzmanlara göre hem kemik hem de kas sağlığını korumanın en etkili yolu, sofralarda sık görülmeyen ama besin değeriyle öne çıkan bir peyniri düzenli tüketmekten geçiyor. Kalsiyum ve protein açısından diğer tüm çeşitleri geride bırakan bu özel peynir, yaşlanmayla birlikte azalan kemik yoğunluğunu destekliyor, kas kaybını yavaşlatıyor.

İşte detaylar...

Uzmanlar, kemik sağlığını korumanın en lezzetli yolunun tahmin edilenden çok daha farklı bir peynirden geçtiğini söylüyor.

Uzmanlar, kemik sağlığını korumanın en lezzetli yolunun tahmin edilenden çok daha farklı bir peynirden geçtiğini söylüyor.

Kalsiyum açısından en zengin peynirlerden biri olan Parmesan, sadece kemik yoğunluğunu desteklemekle kalmıyor; aynı zamanda osteoporoza karşı da güçlü bir koruma sağlıyor.

Yaş ilerledikçe kemik yapısı zayıflıyor, bu da kırık riskini artırıyor. Beslenme uzmanları, bu süreci yavaşlatmanın en etkili yolunun kalsiyum ve D vitamini bakımından zengin gıdaları düzenli olarak tüketmek olduğunu belirtiyor. Peynir, bu iki besinin de doğal bir kaynağı. Ancak söz konusu kalsiyum yoğunluğu olduğunda, Parmesan açık ara öne çıkıyor.

Ne Kadar Yemeliyiz?

Yapılan araştırmalara göre, yalnızca 30 gram Parmesan yaklaşık 335 miligram kalsiyum içeriyor. Bu miktar, bir yetişkinin günlük kalsiyum ihtiyacının yaklaşık üçte birine denk geliyor. Uzmanlar, bu nedenle Parmesan’ı “kemik dostu peynirlerin kralı” olarak nitelendiriyor.

