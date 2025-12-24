Avrupa Ülkesi Askerlik Yaşını 65'e Kadar Çıkardı! Asker Sayısı 1 Milyona Çıkacak

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, yapılan yasal değişiklikle birlikte yedek askerlik üst yaş sınırının 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni sistemle er, astsubay ve subay fark etmeksizin askerlik hizmetini tamamlayan herkes, 65 yaşına kadar yedek statüsünde tutulacak.

Mevcut uygulamada erler için yaş sınırı 50, subay ve astsubaylar için 60 olarak uygulanıyordu. Değişiklikle er statüsündeki personelin yükümlülük süresi 15 yıl, subay ve astsubayların yükümlülüğü ise 5 yıl uzatılmış oldu. Savunma Bakanlığı verilerine göre nüfusu 5,6 milyon olan ülkede yedek asker sayısı 2031 yılında yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaşacak.