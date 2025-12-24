Avrupa Ülkesi Askerlik Yaşını 65'e Kadar Çıkardı! Asker Sayısı 1 Milyona Çıkacak
Küresel ölçekte siyasi ve askeri gerilim artarken Avrupa’nın kuzeyinde savunma politikaları yeniden şekilleniyor. Tarafsızlık politikasını geride bırakarak NATO’ya katılan Finlandiya, Rusya sınırındaki güvenlik risklerini gerekçe göstererek kritik adımlar attı. Son düzenlemeyle yedek askerlik yaş sınırı yükseltildi.
Finlandiya, yedek askerlik yaş sınırını 65’e yükseltti
Rusya sınırında güvenlik önlemleri genişletiliyor
