Avrupa Ülkesi Askerlik Yaşını 65'e Kadar Çıkardı! Asker Sayısı 1 Milyona Çıkacak

Gökçe Cici
24.12.2025 - 12:13

Küresel ölçekte siyasi ve askeri gerilim artarken Avrupa’nın kuzeyinde savunma politikaları yeniden şekilleniyor. Tarafsızlık politikasını geride bırakarak NATO’ya katılan Finlandiya, Rusya sınırındaki güvenlik risklerini gerekçe göstererek kritik adımlar attı. Son düzenlemeyle yedek askerlik yaş sınırı yükseltildi.

Finlandiya, yedek askerlik yaş sınırını 65’e yükseltti

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen, yapılan yasal değişiklikle birlikte yedek askerlik üst yaş sınırının 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yeni sistemle er, astsubay ve subay fark etmeksizin askerlik hizmetini tamamlayan herkes, 65 yaşına kadar yedek statüsünde tutulacak.

Mevcut uygulamada erler için yaş sınırı 50, subay ve astsubaylar için 60 olarak uygulanıyordu. Değişiklikle er statüsündeki personelin yükümlülük süresi 15 yıl, subay ve astsubayların yükümlülüğü ise 5 yıl uzatılmış oldu. Savunma Bakanlığı verilerine göre nüfusu 5,6 milyon olan ülkede yedek asker sayısı 2031 yılında yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaşacak.

Rusya sınırında güvenlik önlemleri genişletiliyor

Finlandiya, Rusya ile paylaşılan bin kilometreyi aşan sınır hattında fiziki güvenlik adımlarını da artırıyor. Yetkililer, sınır boyunca 200 kilometrelik alanda dikenli tel ve yüksek teknolojiye sahip gözetleme sistemlerinin kurulmaya başlandığını bildirdi. Söz konusu hat, sensörler ve izleme altyapısıyla destekleniyor.

Savunma çevreleri, söz konusu adımların NATO üyeliği sonrasında yürütülen kapsamlı tatbikatlarla birlikte değerlendirildiğini aktarıyor. Uzmanlara göre Finlandiya, askeri personel, sivil altyapı ve sınır güvenliğini kapsayan 'topyekûn savunma' modelini genişleterek olası çatışma senaryolarına karşı hazırlık seviyesini yükseltiyor.

