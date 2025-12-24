onedio
Dünyanın En Zeki Ülkeleri Açıklandı: Zirve Beklenenden Farklı

Gökçe Cici
24.12.2025 - 08:34

Eğitim sistemleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Üniversiteye erişim, akademik başarı ve bilimsel üretim seviyeleri ülkelerin küresel sıralamalardaki yerini belirliyor. World of Card Games tarafından yapılan yeni araştırma, dünyanın en zeki ülkelerini ortaya koydu. Çalışmada IQ ortalaması, Nobel Ödülü adaylıkları ve akademik diploma oranları dikkate alındı. Sonuçlar, Avrupa ülkelerinin belirgin şekilde öne çıktığını gösterdi.

Kaynak

İsviçre zirvede yer aldı

Araştırma sonuçlarına göre İsviçre, 100 üzerinden 92,02 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. Ülkede toplam 1.099 Nobel Ödülü adaylığı bulunuyor. Nüfus genelinde ortalama IQ seviyesi 99,24 olarak ölçüldü. Eğitim düzeyi verileri de İsviçre’nin neden zirvede olduğunu ortaya koyuyor.

Yetişkin nüfusun yüzde 40,02’si lisans mezunu seviyesinde eğitim almış durumda. En az yüksek lisans derecesine sahip nüfus oranı ise yüzde 18,05 olarak kayda geçti. Araştırmada, İsviçre’nin nüfus büyüklüğüne rağmen eğitim ve araştırma alanlarında yüksek verim sağladığı vurgulandı.

Birleşik Krallık ve ABD üst sıraları paylaştı

Listenin ikinci sırasında Birleşik Krallık yer aldı. Ülke, araştırmadan 89,4 puan aldı. Birleşik Krallık’ta 2.393 Nobel Ödülü adaylığı bulunuyor. Ortalama IQ seviyesi 99,12 olarak hesaplandı. Yetişkin nüfusun yüzde 39,59’u lisans, yüzde 14,37’si ise en az yüksek lisans mezunu seviyesinde eğitim aldı.

Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. ABD, 89,18 puanla listeye girdi. Toplam 5.717 Nobel Ödülü adaylığı ile araştırmadaki en yüksek adaylık sayısına sahip ülke konumunda yer aldı. Ortalama IQ seviyesi 97,43 olarak ölçüldü. Nüfusun yüzde 38,57’si lisans, yüzde 14,79’u ise yüksek lisans mezunu seviyesinde eğitim aldı.

Avrupa ülkeleri ilk 10’a damga vurdu

Araştırma sonuçlarına göre ilk 10 sıranın dokuzunu Avrupa ülkeleri oluşturdu. Dördüncü sırada Hollanda, beşinci sırada ise Belçika yer aldı. Hollanda’da ortalama IQ seviyesi 100,74 olarak ölçüldü. Finlandiya, 101,20 ortalama IQ değeriyle listedeki en yüksek IQ ortalamasına sahip ülke oldu.

Dünyanın En Zeki 10 Ülkesi

