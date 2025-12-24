Dünyanın En Zeki Ülkeleri Açıklandı: Zirve Beklenenden Farklı

Araştırma sonuçlarına göre İsviçre, 100 üzerinden 92,02 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı. Ülkede toplam 1.099 Nobel Ödülü adaylığı bulunuyor. Nüfus genelinde ortalama IQ seviyesi 99,24 olarak ölçüldü. Eğitim düzeyi verileri de İsviçre’nin neden zirvede olduğunu ortaya koyuyor.

Yetişkin nüfusun yüzde 40,02’si lisans mezunu seviyesinde eğitim almış durumda. En az yüksek lisans derecesine sahip nüfus oranı ise yüzde 18,05 olarak kayda geçti. Araştırmada, İsviçre’nin nüfus büyüklüğüne rağmen eğitim ve araştırma alanlarında yüksek verim sağladığı vurgulandı.