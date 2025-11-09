Meteoroloji’den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıya göre bugün 5 ilde kuvvetli yağış etkili olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de yaşanacak aralıklı sağanak yağış ile ilgili vatandaşların dikkatli olması istendi. Yeni haftada ise sıcaklıklar Salı gününden itibaren düşüşe geçecek. Yeni haftada başta İstanbul olmak üzeri birçok kentte yağmur etkili olacak.
Meteorolojik verilere göre 9 Kasım Pazar gününde yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak.
9 Kasım Pazar Hava Durumu 👇
10 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇
11 Kasım Salı Hava Durumu 👇
12 Kasım Çarşamba Hava Durumu 👇
13 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇
