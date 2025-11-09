onedio
Meteoroloji’den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl Olacak?

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 08:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıya göre bugün 5 ilde kuvvetli yağış etkili olacak. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de yaşanacak aralıklı sağanak yağış ile ilgili vatandaşların dikkatli olması istendi. Yeni haftada ise sıcaklıklar Salı gününden itibaren düşüşe geçecek. Yeni haftada başta İstanbul olmak üzeri birçok kentte yağmur etkili olacak.

Meteorolojik verilere göre 9 Kasım Pazar gününde yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ayrıca bazı bölgelerde sisli havanın etkili olacağı da öğrenildi.

Yeni haftaya ise hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde başlayacağız. Salı gününden itibaren ise sıcakları düşecek ve yurt genelinde birçok bölgede yağış etkili olacak.

9 Kasım Pazar Hava Durumu 👇

10 Kasım Pazartesi Hava Durumu 👇

11 Kasım Salı Hava Durumu 👇

12 Kasım Çarşamba Hava Durumu 👇

13 Kasım Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
