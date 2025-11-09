Meteoroloji’den 5 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yeni Haftada Hava Durumu Nasıl Olacak?

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ayrıca bazı bölgelerde sisli havanın etkili olacağı da öğrenildi.

Yeni haftaya ise hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde başlayacağız. Salı gününden itibaren ise sıcakları düşecek ve yurt genelinde birçok bölgede yağış etkili olacak.