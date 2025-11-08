onedio
Pek Çok Kişinin Fobisi Gerçek Oldu: İzmir'de Bir Kadın MR Cihazında Unutuldu

Pek Çok Kişinin Fobisi Gerçek Oldu: İzmir'de Bir Kadın MR Cihazında Unutuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 19:12

MR'a girmek pek çok kişi için korkutucu. Küçük, kapalı bir alanda uzun süre durmak zorunda kalmak, çoğu kişi için oldukça zorlu bir deneyim olabiliyor. Ancak, oldukça önemi ve gereklili bir işlem olduğundan sıklıkla kullanılıyor.  MR görüntüleme, vücudumuz hakkında derinlemesine bilgi sağlayan ve doktorların doğru teşhis ve tedaviyi belirlemelerine yardımcı olan bir teknoloji. Fakat yine de pek çok kişi MR cihazına girmekten çekiniyor. İzmir'de bir kadının başına tam da bu korkuları haklı çıkaracak bir olay geldi. 

15 dakika MR cihazında kalması gereken kadın 1 saatten uzun bir süre cihazda unutuldu. Durumu farkeden kadın önce etrafına yumruklar atarak sesini duyurmaya çalıştı. Kimse gelmeyince ise kendi çabasıyla cihazdan çıktı. Yaşadıklarını ise tüm detaylarıyla anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Uzun süre MR cihazında kalmak zararlı mı?

Uzun süre MR cihazında kalmak zararlı mı?

Başı döndüğü için cihazda kaldığı süre boyunca gözlerinin kapalı olduğunu söyleyen kadın, bir süre sonra bir gariplik olduğunu farketmiş. 'Zannedersem teknisyenin telefonuna mesaj gelmiş. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ben öğle yemeğine gitmiştir diye düşündüm.' diyen kadın, cihazdan kendi çabalarıyla çıktığında 1 saatten uzun bir sürenin geçtiğini görünce şoke olmuş. 

Bu olayın üzerine insanlar MR'da uzun süre kalmanın zararlı olup olmadığını merak etti haliyle. MR cihazlarında iyonlaştırıcı radyasyon kullanmıyor, bu yüzden kanser riski yok. Fakat kapalı alan fobisi olanlar için zorlayıcı bir durum olabilir.

