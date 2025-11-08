Pek Çok Kişinin Fobisi Gerçek Oldu: İzmir'de Bir Kadın MR Cihazında Unutuldu

MR'a girmek pek çok kişi için korkutucu. Küçük, kapalı bir alanda uzun süre durmak zorunda kalmak, çoğu kişi için oldukça zorlu bir deneyim olabiliyor. Ancak, oldukça önemi ve gereklili bir işlem olduğundan sıklıkla kullanılıyor. MR görüntüleme, vücudumuz hakkında derinlemesine bilgi sağlayan ve doktorların doğru teşhis ve tedaviyi belirlemelerine yardımcı olan bir teknoloji. Fakat yine de pek çok kişi MR cihazına girmekten çekiniyor. İzmir'de bir kadının başına tam da bu korkuları haklı çıkaracak bir olay geldi.

15 dakika MR cihazında kalması gereken kadın 1 saatten uzun bir süre cihazda unutuldu. Durumu farkeden kadın önce etrafına yumruklar atarak sesini duyurmaya çalıştı. Kimse gelmeyince ise kendi çabasıyla cihazdan çıktı. Yaşadıklarını ise tüm detaylarıyla anlattı.