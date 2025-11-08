onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzun Saatler Nöbet Tutmak Zorunda Kalan Doktorlar Nöbetlerinin İlk ve Son Saatlerini Paylaştı

Uzun Saatler Nöbet Tutmak Zorunda Kalan Doktorlar Nöbetlerinin İlk ve Son Saatlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 16:55

İçerik Devam Ediyor

Doktorluk, dünya üzerindeki en zor mesleklerden biri. İinsan hayatının kıymetini ve hassasiyetini her gün yeniden hatırlayan doktorlar için her bir hasta, yeni bir deneyim. Ancak bu zorluklar, doktorların bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlıyor elbette. Bu meslek, sadece tıbbi bilgi ve beceri gerektirmiyor, aynı zamanda empati ve sabır da gerektiriyor. Mesleğin en zor yanı da uzun saatler süren nöbetler. 

Sosyal medyada bir grup doktor, nöbetlerinin ilk ve son saatinde yaşadıkları değişimi paylaştı. Her birinin yorgunluğu yüzlerinden okundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DN2Zfke2Jmu/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Doktorlar en fazla kaç saat nöbet tutuyor?

Doktorlar en fazla kaç saat nöbet tutuyor?

Doktorların nöbet saatleri ülkelere göre değişiyor. Ülkemizde uzman hekimler için nöbet saati 24 saate kadar çıkabiliyor. Asistanlar ise 24-36 saat arası nöbet tutabiliyor. 36 saatten uzun nöbetler de olabiliyor fakat nadir. Doktorluk gibi yoğun konsantrasyon gerektiren bir meslekte bu kadar uzun saatler nöbet tutulması doğru bulunmasa da bu sistem yıllardır devam ediyor. Bazı ülkelerde nöbet sürelerine kısıtlama getirilmeye çalışılıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın