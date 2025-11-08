Uzun Saatler Nöbet Tutmak Zorunda Kalan Doktorlar Nöbetlerinin İlk ve Son Saatlerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DN2Zfke2Jmu/
Doktorluk, dünya üzerindeki en zor mesleklerden biri. İinsan hayatının kıymetini ve hassasiyetini her gün yeniden hatırlayan doktorlar için her bir hasta, yeni bir deneyim. Ancak bu zorluklar, doktorların bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlıyor elbette. Bu meslek, sadece tıbbi bilgi ve beceri gerektirmiyor, aynı zamanda empati ve sabır da gerektiriyor. Mesleğin en zor yanı da uzun saatler süren nöbetler.
Sosyal medyada bir grup doktor, nöbetlerinin ilk ve son saatinde yaşadıkları değişimi paylaştı. Her birinin yorgunluğu yüzlerinden okundu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Doktorlar en fazla kaç saat nöbet tutuyor?
👇
