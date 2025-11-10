onedio
Zorunlu Afet Sigortası Geliyor: Son Aşamaya Gelindi

Zorunlu Afet Sigortası Geliyor: Son Aşamaya Gelindi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 16:30

Deprem, sel, taşkın, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını teminatlarını içeren Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) geliyor. Sigortacılık ve özel emeklilik sektörü prim üretiminin 1,3 trilyon liraya, aktif toplamının 3,5 trilyon liraya, öz kaynak büyüklüğünün 500 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarında son aşamaya gelindi.

AA muhabiri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu verilerden bilgiler derledi. Bilgilere göre Zorun Afet Sigortası çalışmaları son aşamada. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ekim ayı itibarıyla katılımcı sayısı yaklaşık 18 milyona, fon büyüklüğü de yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştı. Bugüne sistemden emekli olan vatandaş sayısı 400 bini buldu.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamaları da yaygınlaştırılacak.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamaları da yaygınlaştırılacak.

KOBİ'lerin sistemden daha fazla faydalanması, mali bünye ve rekabet güçlerine katkı sağlaması amacıyla, 2026'da uygulanmak üzere teminat süresi, tarife ve talimat yapısı ile bankacılık sisteminde teminat olarak kullanımına işlerlik kazandırılması gibi bir dizi iyileştirici tedbirin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SEDDK, özel sağlık sigortalarında da yeni bir düzenlemeyi devreye alacak. Kurum, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle başta ömür boyu yenileme garantisi olmak üzere, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi birçok konuda daha etkin ve öngörülebilir güvence yapısı sunmayı hedefliyor.

rcpbyrm

deprem sigortası geliyor zorunlu oluyor , emeklilik sistemi geliyor zorunlu oluyor ,gelin maaşımızı siz alın bize günlük harçlık verin bu işi çözelim. kendi ... Devamını Gör

Selda Demirbilek

Ahtapotlarda sanıyor ki bir tek onların kolları uzun