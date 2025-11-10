Zorunlu Afet Sigortası Geliyor: Son Aşamaya Gelindi

KOBİ'lerin sistemden daha fazla faydalanması, mali bünye ve rekabet güçlerine katkı sağlaması amacıyla, 2026'da uygulanmak üzere teminat süresi, tarife ve talimat yapısı ile bankacılık sisteminde teminat olarak kullanımına işlerlik kazandırılması gibi bir dizi iyileştirici tedbirin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SEDDK, özel sağlık sigortalarında da yeni bir düzenlemeyi devreye alacak. Kurum, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle başta ömür boyu yenileme garantisi olmak üzere, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi birçok konuda daha etkin ve öngörülebilir güvence yapısı sunmayı hedefliyor.