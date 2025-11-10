Ocak 2026’da Ücret Yükselecek: 10 Bin TL Zam Geliyor

Ocak 2026'da yükselecek ücretlerin başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatı tavan tutarı temmuz ayında 53 bin 919 TL’ye yükseltildi. Enflasyon verisiyle belirlenen emekli ve memur maaşlarının yanı sıra bu veriler kıdem tazminatı da etkileyecek. Kıdem tazminatında tavan tutar önceki yıllarda asgari ücretin 5 katıydı. Şimdi ise asgari ücretin 2 katı olmuş durumda. 4 aylık enflasyon verilerine göre kıdem tazminatında yeni ücret belli oldu.