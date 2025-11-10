Ocak 2026’da Ücret Yükselecek: 10 Bin TL Zam Geliyor
Kıdem tazminatı Ocak 2026'da yükselecek.
Ocak 2026'de kıdem tazminatının 64 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
