onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ocak 2026’da Ücret Yükselecek: 10 Bin TL Zam Geliyor

Ocak 2026’da Ücret Yükselecek: 10 Bin TL Zam Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 13:37 Son Güncelleme: 10.11.2025 - 13:55

Memur enflasyon verisi Ocak ayında zamlanacak. Kıdem tazminatı mevcutta 53 bin 919 TL olarak uygulanıyor. Ocak 2026’da bu oran 10 bin 784 TL zamlanacak. Böylece kıdem tazminatı tavan ücretinin 64 bin 703 liraya yükselmesi bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıdem tazminatı Ocak 2026'da yükselecek.

Kıdem tazminatı Ocak 2026'da yükselecek.

Ocak 2026'da yükselecek ücretlerin başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatı tavan tutarı temmuz ayında 53 bin 919 TL’ye yükseltildi. Enflasyon verisiyle belirlenen emekli ve memur maaşlarının yanı sıra bu veriler kıdem tazminatı da etkileyecek. Kıdem tazminatında tavan tutar önceki yıllarda asgari ücretin 5 katıydı. Şimdi ise asgari ücretin 2 katı olmuş durumda. 4 aylık enflasyon verilerine göre kıdem tazminatında yeni ücret belli oldu.

Ocak 2026'de kıdem tazminatının 64 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ocak 2026'de kıdem tazminatının 64 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Uzmanlar Ocak 2026’da kıdem tazminatında yüzde 20 zam bekleniyor. Eğer yüzde 20 gelirse kıdem tazminatı 64 bin 703 liraya yükselecek. Kıdem tazminatında alt sınırı asgari ücret ortaya çıkarmış olacak. Şu anda kıdem tazminatında taban ücret 25 bin 808 TL. Bu sınırın 31 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın