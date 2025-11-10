Bu Nasıl Kasım İndirimi? Ayakkabının Fiyatını 1 Milyon TL’ye Çıkardılar

11 Kasım’a yönelik 11.11 indirimlerinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Süper alışveriş günlerinde bir online alışveriş sitesi fiyatın dozunu kaçırdı. Bir ayakkabının fiyatı 1 milyon 88 bin lira olarak gösterildi. Ardından bu ayakkabının fiyatı yüzde 99 düşürüldü ve 13 bin 415 lira oldu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yanıltıcı ilan olduğunu belirterek bu durumla karşılanların 175 tüketici ihbar hattına şikayet etmesini istedi. Ağaoğlu, 'Ayrıca internet üzerinden Reklam Kuruluna iletildiği takdirde Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeyi yaparak aldatıcı ilanlarla ilgili gerekli yaptırımları uygular' diye konuştu.