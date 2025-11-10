onedio
Bu Nasıl Kasım İndirimi? Ayakkabının Fiyatını 1 Milyon TL’ye Çıkardılar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.11.2025 - 12:04

Alışveriş meraklılarının beklediği Kasım indirimi başladı. Pek çok kişi bu indirimlerde önce fiyatın yükseltildiğini ardından indirim denilerek normal fiyatına çekildiğini eleştiriyor. Tam da bu eleştirileri haklı çıkaran bir olay yaşandı. Online alışveriş sitesinde 11.11 indirimlerinde bir ayakkabının fiyatı 1 milyon TL’ye çıkartıldı. Ardından 13 bin liraya düşürülerek ‘indirim’ denildi.

11 Kasım’a yönelik 11.11 indirimlerinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Süper alışveriş günlerinde bir online alışveriş sitesi fiyatın dozunu kaçırdı. Bir ayakkabının fiyatı 1 milyon 88 bin lira olarak gösterildi. Ardından bu ayakkabının fiyatı yüzde 99 düşürüldü ve 13 bin 415 lira oldu. 

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, yanıltıcı ilan olduğunu belirterek bu durumla karşılanların 175 tüketici ihbar hattına şikayet etmesini istedi. Ağaoğlu, 'Ayrıca internet üzerinden Reklam Kuruluna iletildiği takdirde Ticaret Bakanlığı gerekli incelemeyi yaparak aldatıcı ilanlarla ilgili gerekli yaptırımları uygular' diye konuştu.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
