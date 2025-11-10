Bu Nasıl Kasım İndirimi? Ayakkabının Fiyatını 1 Milyon TL’ye Çıkardılar
Alışveriş meraklılarının beklediği Kasım indirimi başladı. Pek çok kişi bu indirimlerde önce fiyatın yükseltildiğini ardından indirim denilerek normal fiyatına çekildiğini eleştiriyor. Tam da bu eleştirileri haklı çıkaran bir olay yaşandı. Online alışveriş sitesinde 11.11 indirimlerinde bir ayakkabının fiyatı 1 milyon TL’ye çıkartıldı. Ardından 13 bin liraya düşürülerek ‘indirim’ denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayakkabının fiyatını 1 milyon TL'ye çıkardılar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın