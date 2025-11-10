Havayolları Krizi! Günde 2700’den Fazla Uçuş İptal Oluyor, Binlerde Kişi Havaalanlarında Kalıyor!
ABD'de hükümet 40 gündür kapalı. Buna bağlı olarak havacılık faaliyetlerindeki aksama da devam ediyor. Ülkede günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü geçti.
ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.
