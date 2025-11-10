onedio
Havayolları Krizi! Günde 2700’den Fazla Uçuş İptal Oluyor, Binlerde Kişi Havaalanlarında Kalıyor!

Havayolları Krizi! Günde 2700'den Fazla Uçuş İptal Oluyor, Binlerde Kişi Havaalanlarında Kalıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 08:30

ABD'de hükümet 40 gündür kapalı. Buna bağlı olarak havacılık faaliyetlerindeki aksama da devam ediyor. Ülkede günlük uçuş iptallerinin sayısı 2 bin 700'ü geçti.

ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

ABD'de pazar günü 2 bin 700'den fazla uçuş iptal edilirken, ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesine göre yalnızca pazar günü yaklaşık 10 bin uçuşta gecikme yaşandı.

Cuma günü binden fazla, cumartesi günü ise bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

Öte yandan, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kapanmanın devam etmesi halinde ABD hava trafiğinin önemli ölçüde azalabileceğini belirtti. Duffy, ek kesintilerle uçuşlarda yüzde 20'ye kadar azaltmaya gidilebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması, uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümete ve Kongre'ye atıyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
Gündem Editörü
