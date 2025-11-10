onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
10 Kasım Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Sert Yükselişle Başladı! Piyasalarda Son Durum

10 Kasım Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Sert Yükselişle Başladı! Piyasalarda Son Durum

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 07:35

Ekonomik veriler küresel büyüme endişelerini artırırken yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıdı. Ons altın %1’in üzerinde yükselerek 4.053 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın 5.490 TL’ye yükseldi. Geçen hafta 99 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin de bugün 106 bin 600 doları gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

10 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

Cuma günü 4.001 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı bugün ilk işlemlerde %1’in üzerinde yükselerek 4.053 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesini gördü. Onsta işlemler 4.045 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinin yeniden düşüşe geçmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri de ons altını destekliyor. İç piyasalarda 10 Kasım 2025 gram altın fiyatı da %1’i aşan primle 5.490 TL’den güne başladı.

Kripto varlıklarda da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Cuma günü 103 bin 275 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 106 bin 600 doları test etti. Geçen haftaki işlemlerde bitcoin fiyatı 99 bin dolara kadar gerilemiş ve son 5 ayın dip seviyesini görmüştü.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1,1 artışla 48,84 dolar, platin yüzde 1,2 yükselerek 1.563,25 dolar, palladyum ise yüzde 1,2 artışla 1.396,75 dolar seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar Aralık’ta faiz indirimi bekliyor

Yatırımcılar Aralık’ta faiz indirimi bekliyor

CME FedWatch Tool’a göre, piyasalar Aralık ayında Fed’in faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 67 olarak görüyor. Faizlerin düşmesi, getiri sağlamayan altın için genellikle olumlu bir ortam yaratıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın