10 Kasım Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Sert Yükselişle Başladı! Piyasalarda Son Durum
Ekonomik veriler küresel büyüme endişelerini artırırken yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. ABD’de tarihin en uzun hükümet kapanışını sona erdirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalara pozitif yansıdı. Ons altın %1’in üzerinde yükselerek 4.053 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesine çıktı. Gram altın 5.490 TL’ye yükseldi. Geçen hafta 99 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin de bugün 106 bin 600 doları gördü.
10 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!
Diğer değerli metallerde durum ne?
Yatırımcılar Aralık’ta faiz indirimi bekliyor
