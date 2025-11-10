10 Kasım Altın Fiyatları: Altın Yeni Haftaya Sert Yükselişle Başladı! Piyasalarda Son Durum

Cuma günü 4.001 dolardan kapanış yapan altının ons fiyatı bugün ilk işlemlerde %1’in üzerinde yükselerek 4.053 doları test etti ve son 2 haftanın zirvesini gördü. Onsta işlemler 4.045 dolara yakın devam ediyor. Dolar endeksinin yeniden düşüşe geçmesi ve FED’den faiz indirimi beklentileri de ons altını destekliyor. İç piyasalarda 10 Kasım 2025 gram altın fiyatı da %1’i aşan primle 5.490 TL’den güne başladı.

Kripto varlıklarda da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Cuma günü 103 bin 275 dolardan kapanış yapan Bitcoin, bugünkü işlemlerde 106 bin 600 doları test etti. Geçen haftaki işlemlerde bitcoin fiyatı 99 bin dolara kadar gerilemiş ve son 5 ayın dip seviyesini görmüştü.