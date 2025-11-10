onedio
10 Kasım Pazartesi Hava Durumu: Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Hava Durumu Uyarıları

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 07:03

Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın Türkiye’nin genelinde etkili olacağını duyurdu. Pazartesi güneşli geçerken, salıdan itibaren Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanaklar, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. AKOM ise İstanbul’da çarşambaya kadar ciddi bir yağış öngörülmediğini ancak sıcaklıkların salı gece saatlerinde itibaren düşeceğini açıkladı. İşte yapılan açıklamalara göre 10 Kasım Pazartesi hava durumu ve yeni haftanın hava durumu tahminleri…

10 Kasım Pazartesi hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10-14 Kasım tarihlerini kapsayan yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde düşeceği ve mevsim normalleri civarına ineceği bildirildi. Haftanın ilk günü olan 10 Kasım Pazartesi, ülke genelinde güneşli hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. 11 Kasım Salı günü ise hava durumunda önemli değişiklikler bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesi’nde ise aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentteki hava durumu ile ilgili değerlendirme yaptı. Açıklamada, “İstanbul'da, önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada parçalı, yer yer çok bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, bölgesel hafif yağışlar dışında ciddi bir yağış geçişi öngörülmemektedir. Gün içerisinde 20-22 °C civarında, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar gece saatlerinde 15 °C'ye gerilemektedir” denildi.

AKOM, sıcaklıkların düşmeden önce birkaç gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini hatırlatarak vatandaşları ani hava değişimlerine karşı uyardı.

