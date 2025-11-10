10 Kasım Pazartesi Hava Durumu: Meteoroloji ve AKOM'dan Peş Peşe Hava Durumu Uyarıları
Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceğini ve yağışlı havanın Türkiye’nin genelinde etkili olacağını duyurdu. Pazartesi güneşli geçerken, salıdan itibaren Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanaklar, Marmara ve Karadeniz’de aralıklı yağışlar bekleniyor. AKOM ise İstanbul’da çarşambaya kadar ciddi bir yağış öngörülmediğini ancak sıcaklıkların salı gece saatlerinde itibaren düşeceğini açıkladı. İşte yapılan açıklamalara göre 10 Kasım Pazartesi hava durumu ve yeni haftanın hava durumu tahminleri…
10 Kasım Pazartesi hava durumu nasıl olacak?
AKOM’dan İstanbul için hava durumu uyarısı geldi.
