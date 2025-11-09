Araba Almak İsteyenler Dikkat: Türkiye'de Alınabilecek En Ucuz Sıfır Araba Belli Oldu
Otomobil fiyatları artmaya devam ederken, Kasım 2025 itibarıyla sıfır araçlarda en avantajlı seçenekler netleşti. Türkiye’de en çok tercih edilen ve en uygun fiyatlı model belli oldu. Güncel piyasa verileri, sıfır araçlarda 1 milyon TL’lik psikolojik sınırın önemini bir kez daha ortaya koydu. İşte Kasım 2025’in en hesaplı sıfır otomobilleri ve başlangıç fiyatları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakıt verimliliği ve uygun maliyet sebebiyle belli modeller öne çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"En ucuz" listesinin zirvesinde ise Fiat Egea var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın