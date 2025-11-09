onedio
Araba Almak İsteyenler Dikkat: Türkiye'de Alınabilecek En Ucuz Sıfır Araba Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 22:53

Otomobil fiyatları artmaya devam ederken, Kasım 2025 itibarıyla sıfır araçlarda en avantajlı seçenekler netleşti. Türkiye’de en çok tercih edilen ve en uygun fiyatlı model belli oldu. Güncel piyasa verileri, sıfır araçlarda 1 milyon TL’lik psikolojik sınırın önemini bir kez daha ortaya koydu. İşte Kasım 2025’in en hesaplı sıfır otomobilleri ve başlangıç fiyatları…

Yakıt verimliliği ve uygun maliyet sebebiyle belli modeller öne çıktı.

Otomobil piyasasında fiyatlar artmaya devam ederken, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de sıfır araç almak isteyenler için en uygun modeller belli oldu. Listede öne çıkan isimler arasında Fransız, Alman ve yerli üretim markalar dikkat çekiyor.

Fransız tasarımını uygun fiyatla sunan Citroën C3, 1.375.000 TL’den başlayan fiyatıyla piyasada yer alıyor. B segmentinin en çok satan modellerinden biri olan Renault Clio ise 1.536.000 TL’lik başlangıç etiketiyle listede ikinci sırada bulunuyor. Güvenilirliğiyle bilinen Opel Corsa ise 1.390.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu üç model, hem yakıt verimliliği hem de uygun maliyetleriyle sıfır otomobil almak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

"En ucuz" listesinin zirvesinde ise Fiat Egea var.

Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, bazı modeller uygun fiyatlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Uzun süredir pazar lideri konumunu koruyan Fiat Egea Sedan, 999.900 TL’lik başlangıç fiyatıyla 1 milyon TL sınırının altında kalan tek sıfır otomobil olma unvanını elinde tutuyor.

Kompakt yapısı ve pratikliğiyle şehir içi kullanımın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Hyundai i10 ise 1.153.000 TL’den başlayan fiyatıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Uygun fiyatlı bu iki model, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye otomobil pazarında erişilebilir seçenekler arasında öne çıkıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
