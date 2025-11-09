Araba Almak İsteyenler Dikkat: Türkiye'de Alınabilecek En Ucuz Sıfır Araba Belli Oldu

Otomobil piyasasında fiyatlar artmaya devam ederken, Kasım 2025 itibarıyla Türkiye’de sıfır araç almak isteyenler için en uygun modeller belli oldu. Listede öne çıkan isimler arasında Fransız, Alman ve yerli üretim markalar dikkat çekiyor.

Fransız tasarımını uygun fiyatla sunan Citroën C3, 1.375.000 TL’den başlayan fiyatıyla piyasada yer alıyor. B segmentinin en çok satan modellerinden biri olan Renault Clio ise 1.536.000 TL’lik başlangıç etiketiyle listede ikinci sırada bulunuyor. Güvenilirliğiyle bilinen Opel Corsa ise 1.390.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre bu üç model, hem yakıt verimliliği hem de uygun maliyetleriyle sıfır otomobil almak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.