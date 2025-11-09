onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomatik Vitesili Benzinli Arabalarda En Az Yakan 10 Araba Belli Oldu

Otomatik Vitesili Benzinli Arabalarda En Az Yakan 10 Araba Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 21:42

Yılın ilk on ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 11 artış göstererek 833 bini aştı. Motor türüne göre en fazla talep hibrit ve elektrikli araçlara yönelirken, işte otomatik benzinli araçlarda en az yakıt tüketen 10 model…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10- TOYOTA COROLLA SEDAN

10- TOYOTA COROLLA SEDAN

Yaklaşık elli yıldır yakıt verimliliğiyle öne çıkan Toyota, hibrit teknolojisine yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Yerli üretim Corolla Sedan, hibritin yanı sıra üç silindirli 1,5 litre benzinli motor seçeneğiyle de satışta. 125 beygir gücündeki model, beş farklı donanım seviyesinde sunuluyor ve güvenlik donanımları büyük ölçüde standart. Araç, 100 km’de ortalama 6,3 litre yakıt tüketiyor ve fiyatı 1.750.000 TL’den başlıyor.

9- DACIA SANDERO STEPWAY

9- DACIA SANDERO STEPWAY

Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok satan modeli olan Sandero Stepway, yılın ilk dokuz ayında 16 binden fazla satış gerçekleştirdi. Ortalama 6,2 litre benzin tüketimiyle de dikkat çekiyor. Satış başarısında uygun fiyatının payı büyük. 90 beygir gücündeki otomatik vitesli model, iki donanım seçeneğiyle sunuluyor ve fiyatları 1.420.000 TL ile 1.480.000 TL arasında değişiyor.

8- NISSAN JUKE

8- NISSAN JUKE

B-SUV segmentinde tasarımıyla öne çıkan Juke, 115 beygir güç üreten 1 litrelik motora sahip. Araç, 100 km’de ortalama 6,1 litre yakıt tüketiyor. Düz vites seçeneği bulunurken, otomatik versiyonun fiyatı 1.874.300 TL’den başlıyor.

7- PEUGEOT 2008

7- PEUGEOT 2008

100 km’de 6,1 litre yakıt tüketimiyle Nissan Juke ile aynı seviyede olan 2008, 130 beygir gücündeki 1,2 litrelik benzinli motoruyla öne çıkıyor. Elektrikli versiyonu da bulunan araç, iki donanım seviyesinde sunuluyor ve alt versiyonun fiyatı 1.879.000 TL’den başlıyor.

6- KIA STONIC

6- KIA STONIC

1 litrelik motordan 100 beygir güç üreten Stonic, yedi ileri otomatik şanzımanla gücünü aktarıyor ve 100 km’de ortalama 5,8 litre yakıt tüketiyor. Dört donanım seçeneğiyle sunulan modelin başlangıç fiyatı 1.690.000 TL.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5- HYUNDAI BAYON

5- HYUNDAI BAYON

Hyundai, Stonic ile aynı motor altyapısına sahip Bayon’u Türkiye’de üretiyor. 100 km’de ortalama 5,8 litre yakıt tüketen model, yerli üretim avantajıyla daha uygun fiyatlı. Otomatik vitesli Bayon’un başlangıç fiyatı 1.581.000 TL.

4- OPEL CORSA

4- OPEL CORSA

1,2 litrelik motoru 100 beygir güç üreten Corsa, B hatchback segmentinin en uzun üretimde kalan modellerinden biri. Elektrikli ve hibrit versiyonları da bulunan aracın benzinli otomatik vitesli modeli, 100 km’de ortalama 5,7 litre yakıt tüketiyor ve fiyatı 1.648.000 TL.

3- SEAT IBIZA

3- SEAT IBIZA

Az yakıt tüketen benzinli modeller listesinde üçüncü sırada yer alan Seat Ibiza, 115 ve 150 beygir güç üreten iki motor seçeneğiyle sunuluyor. Daha düşük güçteki motor, 100 km’de ortalama 5,3 litre yakıt harcıyor. Kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1.495.000 TL.

2- SKODA FABIA

2- SKODA FABIA

Seat Ibiza ile aynı motor altyapısını paylaşan Çek üretimi Fabia, küçük boyut farklarıyla ayrışıyor: 5 cm daha uzun, 2 cm daha yüksek ve 90 kg daha ağır. Yakıt tüketimi ortalama 5,2 litre ve fiyatı 1.649.200 TL.

1- VOLKSWAGEN GOLF

1- VOLKSWAGEN GOLF

C hatchback sınıfının klasik temsilcisi Golf, 150 beygirlik hibrit ve 1,5 litre, 116 beygir benzinli seçeneklerle Türkiye’de satılıyor. Otomatik vitesli versiyonu 100 km’de ortalama 5 litre yakıt tüketiyor ve fiyatı 2.535.000 TL.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın