Otomatik Vitesili Benzinli Arabalarda En Az Yakan 10 Araba Belli Oldu

Türkiye’de B-SUV segmentinin en çok satan modeli olan Sandero Stepway, yılın ilk dokuz ayında 16 binden fazla satış gerçekleştirdi. Ortalama 6,2 litre benzin tüketimiyle de dikkat çekiyor. Satış başarısında uygun fiyatının payı büyük. 90 beygir gücündeki otomatik vitesli model, iki donanım seçeneğiyle sunuluyor ve fiyatları 1.420.000 TL ile 1.480.000 TL arasında değişiyor.