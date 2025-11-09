Otomatik Vitesili Benzinli Arabalarda En Az Yakan 10 Araba Belli Oldu
Yılın ilk on ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 11 artış göstererek 833 bini aştı. Motor türüne göre en fazla talep hibrit ve elektrikli araçlara yönelirken, işte otomatik benzinli araçlarda en az yakıt tüketen 10 model…
10- TOYOTA COROLLA SEDAN
9- DACIA SANDERO STEPWAY
8- NISSAN JUKE
7- PEUGEOT 2008
6- KIA STONIC
5- HYUNDAI BAYON
4- OPEL CORSA
3- SEAT IBIZA
2- SKODA FABIA
1- VOLKSWAGEN GOLF
