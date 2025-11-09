Türkiye'de En Çok Tutulan Takım Belli Oldu: İşte İl İl En Fazla Tutulan Takım!
Türkiye'de futbol takımlarının en çok taraftara sahip olma iddiası özel bir araştırma şirketi tarafından araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok ilde hayli fazla taraftarı yer alırken, bazı şehirlerde ise şehir takımları görüldü.
Ancak yine de Eskişehir ve Trabzon hariç diğer şehirlerde de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oranı hayli yüksek çıktı.
Adana'da ilginç bir oran ortaya çıktı.
Ankara'da şehrin iki takımı da ilk üçe giremedi.
Süper Lig'de iki takımı olan Antalya'da da üç büyük takım ilk üçü aldı.
Bursa'da Beşiktaş ilk üçün dışında kaldı.
Diyarbakır'da da şehrin takımı ilk üçe giremedi.
Eskişehir'de şehrin takımı ilk sırada...
Üç büyük şampiyonu barındıran İstanbul'da ise lider Fenerbahçe...
Köklü takımlara sahip İzmir'de de ilk üçte İstanbul takımları var.
Samsun'da da ilk üçte İstanbul takımları var.
Sivas'ta Sivasspor'un da hatrı sayılır oranı var.
Trabzon'da ezici üstünlük bordo mavi renklerde...
Diğer illerin oranları ise şu şekilde oldu:
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
