Türkiye'de En Çok Tutulan Takım Belli Oldu: İşte İl İl En Fazla Tutulan Takım!

Türkiye'de futbol takımlarının en çok taraftara sahip olma iddiası özel bir araştırma şirketi tarafından araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok ilde hayli fazla taraftarı yer alırken, bazı şehirlerde ise şehir takımları görüldü.

Ancak yine de Eskişehir ve Trabzon hariç diğer şehirlerde de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oranı hayli yüksek çıktı.