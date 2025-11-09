onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye'de En Çok Tutulan Takım Belli Oldu: İşte İl İl En Fazla Tutulan Takım!

Türkiye'de En Çok Tutulan Takım Belli Oldu: İşte İl İl En Fazla Tutulan Takım!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 20:23

Türkiye'de futbol takımlarının en çok taraftara sahip olma iddiası özel bir araştırma şirketi tarafından araştırıldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok ilde hayli fazla taraftarı yer alırken, bazı şehirlerde ise şehir takımları görüldü. 

Ancak yine de Eskişehir ve Trabzon hariç diğer şehirlerde de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oranı hayli yüksek çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adana'da ilginç bir oran ortaya çıktı.

Adana'da ilginç bir oran ortaya çıktı.

%35 Galatasaray 

%23 Fenerbahçe 

%20 Adana Demirspor

Ankara'da şehrin iki takımı da ilk üçe giremedi.

Ankara'da şehrin iki takımı da ilk üçe giremedi.

%35 Galatasaray 

%34 Fenerbahçe 

%23 Beşiktaş

Süper Lig'de iki takımı olan Antalya'da da üç büyük takım ilk üçü aldı.

Süper Lig'de iki takımı olan Antalya'da da üç büyük takım ilk üçü aldı.

%34 Galatasaray 

%33 Fenerbahçe 

%23 Beşiktaş

Bursa'da Beşiktaş ilk üçün dışında kaldı.

Bursa'da Beşiktaş ilk üçün dışında kaldı.

%30 Galatasaray 

%25 Fenerbahçe 

%24 Bursaspor

Diyarbakır'da da şehrin takımı ilk üçe giremedi.

Diyarbakır'da da şehrin takımı ilk üçe giremedi.

%38 Galatasaray 

%24 Fenerbahçe 

%16 Beşiktaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskişehir'de şehrin takımı ilk sırada...

Eskişehir'de şehrin takımı ilk sırada...

%31 Eskişehirspor 

%29 Galatasaray 

%20 Fenerbahçe

Üç büyük şampiyonu barındıran İstanbul'da ise lider Fenerbahçe...

Üç büyük şampiyonu barındıran İstanbul'da ise lider Fenerbahçe...

%37 Fenerbahçe

%35 Galatasaray

%25 Beşiktaş

Köklü takımlara sahip İzmir'de de ilk üçte İstanbul takımları var.

Köklü takımlara sahip İzmir'de de ilk üçte İstanbul takımları var.

%36 Galatasaray

%35 Fenerbahçe

%20 Beşiktaş

Samsun'da da ilk üçte İstanbul takımları var.

Samsun'da da ilk üçte İstanbul takımları var.

%34 Galatasaray

%24 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Sivas'ta Sivasspor'un da hatrı sayılır oranı var.

Sivas'ta Sivasspor'un da hatrı sayılır oranı var.

%28 Fenerbahçe

%26 Galatasaray

%25 Sivasspor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzon'da ezici üstünlük bordo mavi renklerde...

Trabzon'da ezici üstünlük bordo mavi renklerde...

%76 Trabzonspor

%10 Galatasaray

%6 Fenerbahçe

Diğer illerin oranları ise şu şekilde oldu:

Diğer illerin oranları ise şu şekilde oldu:

Adıyaman:

%37 Galatasaray 

%24 Fenerbahçe 

%13 Beşiktaş

Afyon

%38 Galatasaray 

%31 Fenerbahçe 

%17 Beşiktaş

Ağrı

%39 Galatasaray 

%31 Fenerbahçe 

%20 Beşiktaş

Amasya

%35 Fenerbahçe 

%34 Galatasaray 

%21 Beşiktaş

Artvin

%35 Galatasaray 

%25 Fenerbahçe 

%16 Beşiktaş

Aydın

%38 Galatasaray 

%35 Fenerbahçe 

%18 Beşiktaş

Balıkesir

%33 Fenerbahçe 

%32 Galatasaray 

%23 Beşiktaş

Bilecik

%33 Fenerbahçe 

%31 Galatasaray 

%24 Beşiktaş

Bingöl

%39 Galatasaray 

%31 Fenerbahçe 

%18 Beşiktaş

Bitlis

%37 Fenerbahçe 

%32 Galatasaray 

%21 Beşiktaş

Bolu

%37 Galatasaray 

%22 Fenerbahçe 

%21 Beşiktaş

Burdur

%41 Galatasaray 

%33 Fenerbahçe 

%14 Beşiktaş

Çanakkale

%36 Fenerbahçe 

%30 Galatasaray 

%21 Beşiktaş

Çankırı

%32 Fenerbahçe 

%30 Galatasaray 

%19 Beşiktaş

Çorum

%32 Fenerbahçe 

%24 Galatasaray 

%21 Beşiktaş

Denizli

%40 Galatasaray 

%29 Fenerbahçe 

%17 Beşiktaş

Edirne

%38 Fenerbahçe 

%35 Galatasaray 

%21 Beşiktaş

Elazığ

%30 Fenerbahçe 

%27 Galatasaray 

%18 Elazığspor

Erzincan

%39 Galatasaray 

%31 Fenerbahçe 

%18 Beşiktaş

Erzurum

%40 Galatasaray 

%33 Fenerbahçe 

%16 Beşiktaş

Gaziantep

%43 Galatasaray 

%21 Fenerbahçe 

%15 Beşiktaş

Giresun

%30 Galatasaray 

%24 Fenerbahçe 

%19 Beşiktaş

Gümüşhane

%29 Fenerbahçe

%27 Galatasaray

%20 Trabzonspor

Hakkari

%35 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%21 Beşiktaş

Hatay

%38 Fenerbahçe

%32 Galatasaray

%22 Beşiktaş

Isparta

%32 Fenerbahçe

%29 Galatasaray

%17 Beşiktaş

İçel

%40 Galatasaray

%29 Fenerbahçe

%20 Beşiktaş

Kars

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%25 Beşiktaş

Kastamonu

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%21 Beşiktaş

Kayseri

%37 Galatasaray

%31 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Kırklareli

%39 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%20 Beşiktaş

Kırşehir

%43 Galatasaray

%30 Fenerbahçe

%18 Beşiktaş

Kocaeli

%33 Fenerbahçe

%32 Galatasaray

%21 Beşiktaş

Konya

%37 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%20 Beşiktaş

Kütahya

%38 Galatasaray

%34 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Malatya

%38 Galatasaray

%24 Fenerbahçe

%21 Beşiktaş

Manisa

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%20 Beşiktaş

Kahramanmaraş

%41 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%15 Beşiktaş

Mardin

%36 Fenerbahçe

%35 Galatasaray

%18 Beşiktaş

Muğla

%36 Fenerbahçe

%35 Galatasaray

%19 Beşiktaş

Muş

%40 Galatasaray

%32 Fenerbahçe

%21 Beşiktaş

Nevşehir

%39 Fenerbahçe

%37 Galatasaray

%18 Beşiktaş

Niğde

%40 Galatasaray

%34 Fenerbahçe

%19 Beşiktaş

Ordu

%37 Galatasaray

%28 Fenerbahçe

%18 Beşiktaş

Rize

%32 Galatasaray

%26 Fenerbahçe

%17 Rizespor

Sakarya

%31 Galatasaray

%29 Fenerbahçe

%19 Beşiktaş

Siirt

%37 Fenerbahçe

%36 Galatasaray

%16 Beşiktaş

Sinop

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%19 Beşiktaş

Tekirdağ

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%23 Beşiktaş

Tokat

%35 Fenerbahçe

%32 Galatasaray

%21 Beşiktaş

Tunceli

%35 Galatasaray

%28 Fenerbahçe

%27 Beşiktaş

Şanlıurfa

%41 Galatasaray

%31 Fenerbahçe

%16 Beşiktaş

Uşak

%39 Galatasaray

%37 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Van

%34 Fenerbahçe

%32 Galatasaray

%26 Beşiktaş

Yozgat

%38 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%18 Beşiktaş

Zonguldak

%39 Galatasaray

%31 Fenerbahçe

%21 Beşiktaş

Aksaray

%41 Galatasaray

%32 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Bayburt

%34 Galatasaray

%28 Fenerbahçe

%16 Beşiktaş

Karaman

%40 Galatasaray

%39 Fenerbahçe

%19 Beşiktaş

Kırıkkale

%34 Fenerbahçe

%32 Galatasaray

%21 Beşiktaş

Batman

%40 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%15 Beşiktaş

Şırnak

%39 Galatasaray

%35 Fenerbahçe

%19 Beşiktaş

Bartın

%41 Galatasaray

%32 Fenerbahçe

%19 Beşiktaş

Ardahan

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%18 Beşiktaş

Iğdır

%38 Fenerbahçe

%36 Galatasaray

%17 Beşiktaş

Yalova

%35 Fenerbahçe

%34 Galatasaray

%25 Beşiktaş

Karabük

%32 Fenerbahçe

%30 Galatasaray

%19 Beşiktaş

Kilis

%46 Galatasaray

%33 Fenerbahçe

%12 Beşiktaş

Osmaniye

%43 Galatasaray

%31 Fenerbahçe

%17 Beşiktaş

Düzce

%36 Fenerbahçe

%33 Galatasaray

%20 Beşiktaş

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın