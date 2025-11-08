Erol Bulut'a "Beşiktaş Maçında Bilgileriniz Sızdı mı?" Diye Soruldu

Basın toplantısında bir gazetecinin, 'Beşiktaş maçında da bilgi sızdığını düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna, 'Bu doğru bir soru değil. Bir şey sızdıysa ben zaten susmam. Hiçbir zaman da susmadım. Açık ve düz insanım. Kişinin ismini de açıkladım. Bugünkü maçta öyle bir şey gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Başka kulüplerle bizim sorunumuz yok. Sorunumuz içimizdeki birileri. Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp kimseyle sorumuz yok. Oradaki bir arkadaşımız analizciye bu şekilde konuştuğunda ben üzerine giderim. Bulmaya çalışırım.' yanıtını verdi.