Erol Bulut'a "Beşiktaş Maçında Bilgileriniz Sızdı mı?" Diye Soruldu

09.11.2025 - 00:10

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’de oynadıkları Başakşehir ve Eyüpspor maçlarından önce antrenman bilgilerinin kulüp içinden rakip takımlara sızdırıldığını açıkladı. Bulut, “Geçen hafta tüm taktik bilgilerimiz Nuri Şahin’e aktarılmış. Aynı durum Eyüpspor maçı öncesinde de yaşandı. Bu kişiyi bulup kulüpten uzaklaştıracağız” dedi. Tecrübeli teknik adam, olayın takipçisi olacaklarını belirterek “Bu futbola ihanet, böyle kişilerin sporda yeri yok” ifadelerini kullanmıştı. 

Daha sonra bir berberin kulüple ilişkisi kesildiği duyurulmuştu. Bugün Erol Bulut'a yine bu konu soruldu.

Erol Bulut'un "bilgilerimiz sızdırıldı" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp içinde bir kişinin takımın taktik bilgilerini rakiplere sızdırdığını açıkladı. Başakşehir ve Eyüpspor maçlarından önce antrenman planlarının paylaşılmasıyla ilgili konuşan Bulut, bilgilerin Nuri Şahin’e iletildiğini öne sürdü. “Bu durumu takip ediyoruz, sorumluyu bulup kulüpten uzaklaştıracağız” diyen Bulut, olayı “futbola ihanet” olarak nitelendirdi.

Beşiktaş maçı sonrası "imalı" şekilde konu bir kez daha Erol Bulut'a soruldu.

Basın toplantısında bir gazetecinin, 'Beşiktaş maçında da bilgi sızdığını düşünüyor musunuz?' şeklindeki sorusuna, 'Bu doğru bir soru değil. Bir şey sızdıysa ben zaten susmam. Hiçbir zaman da susmadım. Açık ve düz insanım. Kişinin ismini de açıkladım. Bugünkü maçta öyle bir şey gelmedi. Öyle bir şey olmadı. Başka kulüplerle bizim sorunumuz yok. Sorunumuz içimizdeki birileri. Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp kimseyle sorumuz yok. Oradaki bir arkadaşımız analizciye bu şekilde konuştuğunda ben üzerine giderim. Bulmaya çalışırım.' yanıtını verdi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
