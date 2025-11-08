Erol Bulut'a "Beşiktaş Maçında Bilgileriniz Sızdı mı?" Diye Soruldu
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig’de oynadıkları Başakşehir ve Eyüpspor maçlarından önce antrenman bilgilerinin kulüp içinden rakip takımlara sızdırıldığını açıkladı. Bulut, “Geçen hafta tüm taktik bilgilerimiz Nuri Şahin’e aktarılmış. Aynı durum Eyüpspor maçı öncesinde de yaşandı. Bu kişiyi bulup kulüpten uzaklaştıracağız” dedi. Tecrübeli teknik adam, olayın takipçisi olacaklarını belirterek “Bu futbola ihanet, böyle kişilerin sporda yeri yok” ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra bir berberin kulüple ilişkisi kesildiği duyurulmuştu. Bugün Erol Bulut'a yine bu konu soruldu.
Erol Bulut'un "bilgilerimiz sızdırıldı" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Beşiktaş maçı sonrası "imalı" şekilde konu bir kez daha Erol Bulut'a soruldu.
