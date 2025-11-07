New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Oviedo'da Temsili Hisse Sahibi Olduğu Ortaya Çıktı

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo’nun hissedarlarından biri olduğu ortaya çıktı.

1892’den bu yana şehrin en genç belediye başkanı olan 34 yaşındaki Mamdani, 2012 yılında Michu ve Santi Cazorla gibi futbolcuları yetiştiren takımdan bir hisse satın aldığını açıklamıştı.

Mamdani’nin 2012 yılında X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. Mamdani o paylaşımda, “Az önce bir hisse satın aldım, muhtemelen Maine’de yaşayan Oviedo’nun ilk hissedarıyım,” demişti.

Paylaşımın yeniden viral olmasının ardından kulüp şu mesajla yanıt verdi: “Zaferiniz için tebrikler! New York artık çok daha Oviedo mavisi bir renge büründü.”

