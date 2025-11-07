onedio
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Oviedo'da Temsili Hisse Sahibi Olduğu Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
08.11.2025 - 00:13

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Zohran Mamdani, İspanya La Liga ekiplerinden Real Oviedo’nun hissedarlarından biri olduğu ortaya çıktı.

1892’den bu yana şehrin en genç belediye başkanı olan 34 yaşındaki Mamdani, 2012 yılında Michu ve Santi Cazorla gibi futbolcuları yetiştiren takımdan bir hisse satın aldığını açıklamıştı.

Mamdani’nin 2012 yılında X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi. Mamdani o paylaşımda, “Az önce bir hisse satın aldım, muhtemelen Maine’de yaşayan Oviedo’nun ilk hissedarıyım,” demişti.

Paylaşımın yeniden viral olmasının ardından kulüp şu mesajla yanıt verdi: “Zaferiniz için tebrikler! New York artık çok daha Oviedo mavisi bir renge büründü.”

Kaynak - BBC

9.5 sterline bir hisse satın aldı ve temsili hissedarlardan oldu.

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, ekonomik sıkıntılar yaşadığı dönemde İspanyol ekibine destek olmuştu.

Üçüncü ligde mücadele eden Oviedo, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca hisselerini 9,50 sterlin fiyatla satışa çıkararak toplamda 1,6 milyon sterlin toplamayı hedeflemişti.

Mamdani, bu kampanyaya katılan 20.000 kişi arasında yer aldı. Bu kişiler arasında Michu, Real Madrid oyuncusu Juan Mata ve YouTuber-Hashtag United sahibi Spencer Owen da bulunuyordu.

Kulüp ayrıca Meksikalı milyarder Carlos Slim’den de yatırım aldı.

Kapanmak üzere olan Oviedo bu dayanışma ile ayakta kalmayı başardı ve geçen sezon 2000-2001’den bu yana ilk kez La Liga’ya yükseldi.

Arsenal taraftarı olan Mamdani, Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatlarını da eleştirmişti.

Mamdani, New York’un ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olmasının yanı sıra kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlıyor.

Uganda’da büyüyen Mamdani, Arsenal taraftarı ve seçim zaferinden sonra Sky News muhabirine, her yıl transfer dönemi bitiminde Sky kanalında canlı yayınları izlemek için geç saatlere kadar uyumadığını söyledi.

Yeni belediye başkanı ayrıca FIFA’nın 2026 Dünya Kupası biletlerinde “dinamik fiyatlandırma” uygulamasını da eleştirmişti.

New Jersey’deki MetLife Stadyumu, New York Jets’in sahası olan bu stat, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak.

