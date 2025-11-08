Bir Manchester United Taraftarı Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçlarını Kesmeme Sözü Verdi
Manchester United taraftarı Frank Ilett, maç sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. The Sun’ın haberine göre Ilett, takımının beş maç üst üste galibiyet almadığı sürece saçını kestirmeyeceğini açıklamıştı. Bu meydan okumayı, United’ın eski teknik direktörü Erik ten Hag döneminde 2024 Şubat’ta elde edilen galibiyet serisinin ardından Mart ayında başlatan Ilett, tam 399 gündür sözünü tutuyor. Taraftar, her gün sosyal medya hesabından “Manchester United 5 maç üst üste kazanana kadar saçımı kesmiyorum” mesajını paylaşmayı sürdürüyor.
5 maç üst üste Manchester United galibiyeti mümkün mü?
Yine beraberlikler, yine sıfırdan başlangıç...
