Bir Manchester United Taraftarı Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçlarını Kesmeme Sözü Verdi

SunSport’un analizine göre Premier Lig’in önde gelen teknik direktörleri arasında beş maçlık galibiyet serisi rekorları dikkat çekiyor. Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, 2016’da göreve gelir gelmez yalnızca 15 gün içinde bu başarıya ulaştı. Ancak öğrencisi Mikel Arteta, Arsenal’de aynı seriyi yakalamak için iki yıl beklemek zorunda kaldı. Rekor listesinde ayrıca Liverpool’dan Arne Slot, Newcastle’dan Eddie Howe, Crystal Palace’tan Oliver Glasner ve Aston Villa’dan Unai Emery gibi isimler de yer alıyor.

Manchester United ile Ruben Amorim ise henüz bu duyguyu yaşamadı. Yaşadığı takdirde genç taraftarlarını mutlu etmeyi başaracak.