Bir Manchester United Taraftarı Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçlarını Kesmeme Sözü Verdi

Bir Manchester United Taraftarı Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçlarını Kesmeme Sözü Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.11.2025 - 23:11

Manchester United taraftarı Frank Ilett, maç sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. The Sun’ın haberine göre Ilett, takımının beş maç üst üste galibiyet almadığı sürece saçını kestirmeyeceğini açıklamıştı. Bu meydan okumayı, United’ın eski teknik direktörü Erik ten Hag döneminde 2024 Şubat’ta elde edilen galibiyet serisinin ardından Mart ayında başlatan Ilett, tam 399 gündür sözünü tutuyor. Taraftar, her gün sosyal medya hesabından “Manchester United 5 maç üst üste kazanana kadar saçımı kesmiyorum” mesajını paylaşmayı sürdürüyor.

5 maç üst üste Manchester United galibiyeti mümkün mü?

5 maç üst üste Manchester United galibiyeti mümkün mü?

SunSport’un analizine göre Premier Lig’in önde gelen teknik direktörleri arasında beş maçlık galibiyet serisi rekorları dikkat çekiyor. Manchester City’nin başındaki Pep Guardiola, 2016’da göreve gelir gelmez yalnızca 15 gün içinde bu başarıya ulaştı. Ancak öğrencisi Mikel Arteta, Arsenal’de aynı seriyi yakalamak için iki yıl beklemek zorunda kaldı. Rekor listesinde ayrıca Liverpool’dan Arne Slot, Newcastle’dan Eddie Howe, Crystal Palace’tan Oliver Glasner ve Aston Villa’dan Unai Emery gibi isimler de yer alıyor.

Manchester United ile Ruben Amorim ise henüz bu duyguyu yaşamadı. Yaşadığı takdirde genç taraftarlarını mutlu etmeyi başaracak.

Yine beraberlikler, yine sıfırdan başlangıç...

Yine beraberlikler, yine sıfırdan başlangıç...

Manchester United, son iki maçında Notingham Forest ve Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. 

Sırasıyla Everton, Crystal Palace, West Ham United, Wolves ve Bournemouth ile oynayacak Manchester United, 399 gündür (8 Kasım) saçlarını kesmeyen taraftarının saçlarını kestirmek için 5'te 5 yapması gerekiyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
