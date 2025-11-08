NBA Europe Bir Türk Takımıyla Yola Devam Edecek: Galatasaray Daveti Kabul Etti

Boğaziçi Spor Zirvesi’nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NBA Avrupa projesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özbek, NBA’in Galatasaray’ı projeyle ilgili görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentine davet ettiğini açıkladı. “Görüşmede ‘NBA Avrupa’yı kuracaksınız, niye Galatasaray’ı çağırdınız?’ diye sordum. Basketbol salonu projemiz ilgilerini çektiğini söylediler. Daha önemlisi, 2024-2025 sezonu sonunda Yenikapı’da 1 milyon taraftarın yağmur altında şampiyonluğu kutlamasını örnek gösterdiler. Bu kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip kulübün projede olması çok önemli dediler. Salon projemize de destek vereceklerini belirttiler. NBA Avrupa’nın içinde olacağız” ifadelerini kullandı.