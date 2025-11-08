NBA Europe Bir Türk Takımıyla Yola Devam Edecek: Galatasaray Daveti Kabul Etti
NBA yönetimi, Avrupa’da yeni bir lig kurma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı ve ligde yer alacak şehirler ile takımları duyurdu. NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou, İstanbul’dan bir takımın lige katılacağını doğruladı. Gelen bilgilere göre, İstanbul temsilcisi Galatasaray olacak.
NBA, Avrupa'ya yeni bir proje ile geliyor.
Türkiye'den Galatasaray'ın seçildiği iddia edilmişti.
Dursun Özbek iddiaları doğruladı.
