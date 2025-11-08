onedio
NBA Europe Bir Türk Takımıyla Yola Devam Edecek: Galatasaray Daveti Kabul Etti

08.11.2025 - 20:42

NBA yönetimi, Avrupa’da yeni bir lig kurma hedefi doğrultusunda önemli adımlar attı ve ligde yer alacak şehirler ile takımları duyurdu. NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou, İstanbul’dan bir takımın lige katılacağını doğruladı. Gelen bilgilere göre, İstanbul temsilcisi Galatasaray olacak.

NBA, Avrupa'ya yeni bir proje ile geliyor.

NBA, Avrupa’da lig kurma hedefi doğrultusunda adımlarını hızlandırdı. NBA Europe, kıtadaki şehirlerde takımlarla işbirliği yaparak ve profesyonel bir lig başlatmayı planlıyor. Organizasyon, Avrupa’daki maçların düzenlenmesi, pazarlama faaliyetleri ve taraftar etkileşimi gibi konuları da yönetiyor. Bu girişim, Avrupa basketbolunun uluslararası platformda güçlenmesini hedefliyor.

Türkiye'den Galatasaray'ın seçildiği iddia edilmişti.

NBA yönetimi, Avrupa’da kurulması planlanan yeni lig için önemli adımlar attı ve ligde yer alacak şehirler ile takımları açıkladı. NBA Avrupa Genel Müdürü George Aivazoglou, İstanbul’dan bir ekibin ligde yer alacağını doğruladı. Gelen haberlere göre İstanbul temsilcisi Galatasaray olacak.

Dursun Özbek iddiaları doğruladı.

Boğaziçi Spor Zirvesi’nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NBA Avrupa projesiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özbek, NBA’in Galatasaray’ı projeyle ilgili görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentine davet ettiğini açıkladı. “Görüşmede ‘NBA Avrupa’yı kuracaksınız, niye Galatasaray’ı çağırdınız?’ diye sordum. Basketbol salonu projemiz ilgilerini çektiğini söylediler. Daha önemlisi, 2024-2025 sezonu sonunda Yenikapı’da 1 milyon taraftarın yağmur altında şampiyonluğu kutlamasını örnek gösterdiler. Bu kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip kulübün projede olması çok önemli dediler. Salon projemize de destek vereceklerini belirttiler. NBA Avrupa’nın içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

