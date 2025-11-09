Galatasaray'ın Ligdeki 19 Maçlık Yenilmeme Serisi Sona Erdi: Kocaelispor 1-0 Galatasaray

Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, ligin yeni ekibi Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar 19 maçtır kaybetmediği bir seriyle geldiği Kocaeli'de seriye bir maç, bir galibiyet daha eklemek için sahaya çıktı.

Kocaelispor ise taraftarıyla bütünleşerek iyi bir atmosferde puan ya da puanlar almak için sahadaydı.

İki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip oldu.