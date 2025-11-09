onedio
Galatasaray'ın Ligdeki 19 Maçlık Yenilmeme Serisi Sona Erdi: Kocaelispor 1-0 Galatasaray

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 19:04

Süper Lig'de haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray, ligin yeni ekibi Kocaelispor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar 19 maçtır kaybetmediği bir seriyle geldiği Kocaeli'de seriye bir maç, bir galibiyet daha eklemek için sahaya çıktı. 

Kocaelispor ise taraftarıyla bütünleşerek iyi bir atmosferde puan ya da puanlar almak için sahadaydı. 

İki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Galatasaray, Avrupa sonrası iki değişiklikle maça başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı için UEFA Şampiyonlar Ligi maçına göre 2 değişiklik yaptı; Sara ve Sallai yedek, Icardi ve Barış ilk 11’de yer aldı. Kaptan Icardi, ligde 2 maç aradan sonra tekrar başlangıçta sahaya çıktı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ise tek değişiklik yaparak Show yerine Tarkan Serbest’i sahaya sürdü. İnan, eski takımı Galatasaray’a dördüncü kez rakip olurken daha önce çıktığı 3 maçın tamamını kaybetmişti.

Devre sonunda Kocaelispor'un golü geldi.

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen Agyei, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi ve yerden yaptığı vuruşla topu kaleye gönderdi: 1-0. İlk yarı, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Osimhen'in golü VAR'a takıldı.

Maçın son bölümünde Galatasaray, Osimhen ile eşitliği yakaladı ancak uzun VAR incelemesinin ardından hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 

Maçın sonuna hakem +8 verdi ancak bu sürede de taraftar gol bulamadı ve Kocaelispor hayati bir üç puanın sahibi oldu. 

Galatasaray da bu skorla 19 maç sonra Süper Lig'de yenilgi yüzü gördü. 

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
