Roma, Paris, Berlin... Hiçbiri Değil, En Arzulanan Şehir Türkiye'den Oldu

Hakan Karakoca
09.11.2025 - 22:22

Ne Roma ne Paris… Avrupa’nın en cazip şehri bu kez Türkiye’den çıktı. Tarihi zenginliği, kültürel çeşitliliği ve modern yaşamın dinamizmiyle İstanbul, “En Arzu Edilen Şehir” unvanının sahibi oldu. Avrupa’nın gözde destinasyonları arasında zirveye yerleşen kent, geçmişle bugünü benzersiz biçimde buluşturmayı başardı.

Arzulanan şehir hangi kriterlerle belirleniyor?

Araştırmaya göre, “En Arzulanan Şehir” başlığı altında yürütülen değerlendirmeler kentlerin turizm, kültürel çeşitlilik, yaşam kalitesi ve küresel imaj gibi kriterlere göre sıralanmasını içeriyor. Bu tür analizlerde; tarihî miras, modern altyapı, sosyal ve kültürel yaşam olanakları ile şehirlerin uluslararası düzeyde çekiciliği göz önünde bulunduruluyor. Böylece bir şehir, yalnızca yerel değil global ölçekte “arzulanma” düzeyiyle öne çıkabiliyor.

Peki İstanbul hangi özellikleriyle ön plana çıktı?

İstanbul’un küresel ölçekte cazibesini artıran unsurlar arasında kıtaları buluşturan eşsiz coğrafi konumu, tarihî dokusuyla modern yaşamın iç içe geçtiği özgün şehir silüeti, zengin mutfak kültürü, gelişmiş alışveriş seçenekleri ve uluslararası standartlardaki kongre-fuar merkezleri öne çıkıyor. Bu nitelikler, İstanbul’u yalnızca turistik bir destinasyon olmaktan çıkarıp ekonomik ve kültürel bir çekim merkezi hâline getiriyor; kentin dünya sahnesindeki saygın konumunu pekiştiriyor.

