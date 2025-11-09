Roma, Paris, Berlin... Hiçbiri Değil, En Arzulanan Şehir Türkiye'den Oldu

Araştırmaya göre, “En Arzulanan Şehir” başlığı altında yürütülen değerlendirmeler kentlerin turizm, kültürel çeşitlilik, yaşam kalitesi ve küresel imaj gibi kriterlere göre sıralanmasını içeriyor. Bu tür analizlerde; tarihî miras, modern altyapı, sosyal ve kültürel yaşam olanakları ile şehirlerin uluslararası düzeyde çekiciliği göz önünde bulunduruluyor. Böylece bir şehir, yalnızca yerel değil global ölçekte “arzulanma” düzeyiyle öne çıkabiliyor.