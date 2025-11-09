İstanbul İçin Kritik Eşik: Barajlarda Yalnızca İki Aylık Su Kaldı
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 21,87’ye düşerek son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. İSKİ verilerine göre, 30 Nisan’da yüzde 81,23 olan doluluk sıcak hava ve artan tüketimle hızla azaldı; barajlarda yalnızca 189 milyon metreküp su kaldı. Uzmanlar, bu suyun İstanbul’a ancak iki ay yeteceğini belirtiyor. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Yağışlı döneme girmemiz sevindirici ama suyu tasarruflu kullanmalıyız. Barajlar tamamen dolu olsa bile İstanbul’a yalnızca 10 ay yetecek” uyarısında bulundu.
Barajlarda doluluk oranı ne?
Barajların doluluk oranı her 3 günde %1 azalıyor.
"Barajların tamamı dolu olsa 10 ay yeter"
İstanbul'da günlük kişi başı ortalama 200 litre su kullanıldığının altını çizen Toros, konuşmasını şöyle sürdürdü:
