İstanbul İçin Kritik Eşik: Barajlarda Yalnızca İki Aylık Su Kaldı

İstanbul’a su sağlayan barajlarda bugün yaklaşık 189 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentin günlük ortalama 3 milyon metreküp su tükettiğine dikkat çekti. Mevcut suyun yalnızca iki ay yeteceğini vurgulayan Toros, “Yağışlı dönemin başlamasıyla barajlardaki su miktarı artacaktır. Nisan ve mayıs aylarına kadar doluluk devam edecek. Bu yağışlar kalıcı çözüm olmasa da kısa vadede İstanbul’un su sorununu hafifletecek” dedi.

Toros, yağış sürecinin etkin kullanılmasının önemine işaret ederek, yağmur hasadı kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.