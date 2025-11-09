onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul İçin Kritik Eşik: Barajlarda Yalnızca İki Aylık Su Kaldı

İstanbul İçin Kritik Eşik: Barajlarda Yalnızca İki Aylık Su Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.11.2025 - 18:45

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 21,87’ye düşerek son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. İSKİ verilerine göre, 30 Nisan’da yüzde 81,23 olan doluluk sıcak hava ve artan tüketimle hızla azaldı; barajlarda yalnızca 189 milyon metreküp su kaldı. Uzmanlar, bu suyun İstanbul’a ancak iki ay yeteceğini belirtiyor. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Yağışlı döneme girmemiz sevindirici ama suyu tasarruflu kullanmalıyız. Barajlar tamamen dolu olsa bile İstanbul’a yalnızca 10 ay yetecek” uyarısında bulundu.

Kaynak - gzt

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Barajlarda doluluk oranı ne?

Barajlarda doluluk oranı ne?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 21,87’ye geriledi. İSKİ verilerine göre, 30 Nisan’da yüzde 81,23 olan su seviyesi, sıcak hava ve artan tüketim nedeniyle son 7 ayda hızla düştü. Barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde: Ömerli %17,58, Darlık %32,13, Elmalı %51,46, Terkos %24,79, Alibey %11,92, Büyükçekmece %24,73, Sazlıdere %22,33, Istrancalar %35,19, Kazandere %2,61 ve Pabuçdere %4,77.

Barajların doluluk oranı her 3 günde %1 azalıyor.

Barajların doluluk oranı her 3 günde %1 azalıyor.

İstanbul’daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte uzun süren kuraklığın ardından geçen ay yağışların nispeten arttığını belirtti. Ekim ayının son haftasında gerçekleşen yağışların barajlara bir haftalık su sağladığını aktaran Toros, “Barajlardaki su seviyesi normalde her üç günde yaklaşık yüzde 1 azalıyor. Ekim yağışlarıyla bu süre 5-6 güne çıktı. Yüzeyin kısmen suyla buluşması ve yeraltı suyunun beslenmeye başlaması, barajlara gelen su miktarını artırdı. Böylece barajlardaki düşüş hızı azalmış oldu” ifadelerini kullandı.

"Barajların tamamı dolu olsa 10 ay yeter"

"Barajların tamamı dolu olsa 10 ay yeter"

İstanbul’a su sağlayan barajlarda bugün yaklaşık 189 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentin günlük ortalama 3 milyon metreküp su tükettiğine dikkat çekti. Mevcut suyun yalnızca iki ay yeteceğini vurgulayan Toros, “Yağışlı dönemin başlamasıyla barajlardaki su miktarı artacaktır. Nisan ve mayıs aylarına kadar doluluk devam edecek. Bu yağışlar kalıcı çözüm olmasa da kısa vadede İstanbul’un su sorununu hafifletecek” dedi.

Toros, yağış sürecinin etkin kullanılmasının önemine işaret ederek, yağmur hasadı kültürünün yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İstanbul'da günlük kişi başı ortalama 200 litre su kullanıldığının altını çizen Toros, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İstanbul'da günlük kişi başı ortalama 200 litre su kullanıldığının altını çizen Toros, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu bir şekilde kişi başı 100 litreye düşürecek politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri kademeli su ücretlendirmesi. Yani 100 litreye kadar standart ve uygun bir fiyat uygulanıyor, bu miktarın üzerine çıkıldığında fiyat artıyor. Bu yöntem, hem vatandaşın su tasarrufuna teşvik edilmesini sağlıyor hem de tasarruf teknolojilerinin gelişimini destekliyor. Vatandaş suyu azalttığı için tasarruf ediyor ve karlı hale geliyor, teknoloji geliştiren firmalar geliştirdikleri çözümlerle kazanç sağlıyor, yönetimler ise daha az su kullanımıyla yatırımı minimize ederek ihtiyacı karşılayabiliyor. Böylece herkes kazanıyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın