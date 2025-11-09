Milyonları İlgilendiren Yıllık İzin Kararı: KDK'dan Bayram Tatillerinde Değişiklik Tavsiyesi
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu çalışanlarını sevindirecek bir karara imza attı. Kuruma başvuran bir memur, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izninden düşülmemesi gerektiğini belirtti. Isparta’da görev yapan başvuru sahibi, 6-9 Haziran tarihleri arasında yıllık izin kullanmış, ancak bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmı da izninden mahsup edilmişti. Fazladan düşülen iki günün iadesini talep eden çalışan, kurumundan olumsuz yanıt alınca KDK’ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren KDK, hafta sonuna rastlayan bayram günlerinin yıllık izin süresinden sayılmaması gerektiğine dair tavsiyede bulundu.
Çalışanın KDK'ya yaptığı başvuru yeni bir süreç başlattı.
Bakanlığa yanıt Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi.
