Milyonları İlgilendiren Yıllık İzin Kararı: KDK'dan Bayram Tatillerinde Değişiklik Tavsiyesi

Hakan Karakoca
09.11.2025 - 17:16

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kamu çalışanlarını sevindirecek bir karara imza attı. Kuruma başvuran bir memur, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık izninden düşülmemesi gerektiğini belirtti. Isparta’da görev yapan başvuru sahibi, 6-9 Haziran tarihleri arasında yıllık izin kullanmış, ancak bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen kısmı da izninden mahsup edilmişti. Fazladan düşülen iki günün iadesini talep eden çalışan, kurumundan olumsuz yanıt alınca KDK’ye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren KDK, hafta sonuna rastlayan bayram günlerinin yıllık izin süresinden sayılmaması gerektiğine dair tavsiyede bulundu.

Çalışanın KDK'ya yaptığı başvuru yeni bir süreç başlattı.

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık iznine eklendiğini fark eden kamu çalışanı, fazla sayılan iki günün iade edilmesini talep etti. Ancak bağlı bulunduğu kurum talebi reddedince, çalışan çözümü Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurmakta buldu. Başvuru üzerine KDK, konuyla ilgili görüş almak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazı gönderdi. Bakanlık, yanıtında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 1 Şubat 2023 tarihli yazısına atıf yaparak şu ifadeyi paylaştı: “Yıllık izin süresi içinde kalan cumartesi ve pazar günleri izin süresine dahil edilir; ancak izin süresine denk gelen ulusal bayram, genel tatil veya Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan günler yıllık izin hesabına katılmaz.”

Bakanlığa yanıt Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan geldi.

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanı haklı bularak önemli bir tavsiye kararı aldı. KDK, “yıllık izin dönemine denk gelen ve hafta sonuna rastlayan bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi” yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na öneride bulundu. 

Ayrıca kurum, benzer durumların tüm kamu çalışanları için eşit biçimde uygulanabilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne de çağrıda bulundu. KDK, genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin hesabına dahil edilmemesi yönünde genel bir uygulama oluşturulmasını tavsiye etti.

Hakan Karakoca
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
