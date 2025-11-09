Milyonları İlgilendiren Yıllık İzin Kararı: KDK'dan Bayram Tatillerinde Değişiklik Tavsiyesi

Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelen günlerinin yıllık iznine eklendiğini fark eden kamu çalışanı, fazla sayılan iki günün iade edilmesini talep etti. Ancak bağlı bulunduğu kurum talebi reddedince, çalışan çözümü Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurmakta buldu. Başvuru üzerine KDK, konuyla ilgili görüş almak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazı gönderdi. Bakanlık, yanıtında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 1 Şubat 2023 tarihli yazısına atıf yaparak şu ifadeyi paylaştı: “Yıllık izin süresi içinde kalan cumartesi ve pazar günleri izin süresine dahil edilir; ancak izin süresine denk gelen ulusal bayram, genel tatil veya Cumhurbaşkanlığınca idari izinli sayılan günler yıllık izin hesabına katılmaz.”