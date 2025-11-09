Belge Zorunluluğu Geliyor: Esnaf ve Sanatkarlara Verilen Düşük Faizli Kredide Yeni Düzenleme

Ancak esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı işletmelere düşük faizli kredi imkanı sağlanıyordu. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni yılda devreye girecek uygulama ile esnaf, kredi harcamalarını belgelendirmek zorunda kalacak. Buna göre Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanmak isteyen esnaf 1 Ocak 2026’dan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde olacak.

Bakanlık yürürlüğe alacağı yeni düzenleme ile düşük faizli kredinin amacı dışında kullanılmasını engellemeye çalışacak. Uygulama ile kredilerin altın, araba ya da ev alımı gibi farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.