Belge Zorunluluğu Geliyor: Esnaf ve Sanatkarlara Verilen Düşük Faizli Kredide Yeni Düzenleme
Türkiye’de esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı işletmeler için düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Yeni düzenleme ile düşük faizli kredilerin amacı dışında kullanılmasını engellemek için adım atılacağı ortaya çıktı. Buna göre, esnaflar 1 Ocak 2026’dan itibaren kullanacağı kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek zorunda olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi ile birlikte banka kredileri de yükselmiş ve birçok kimsenin krediye ulaşım imkanı kısıtlanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Milletvekili düzenlemeye karşı çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
amk lidyalısı; mutfak masrafın yok, ev kiran yok, araban yok, götünde donun yok.. para icat etmek nedir lan