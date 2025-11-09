onedio
Belge Zorunluluğu Geliyor: Esnaf ve Sanatkarlara Verilen Düşük Faizli Kredide Yeni Düzenleme

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 14:18

Türkiye’de esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı işletmeler için düşük faizli kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Yeni düzenleme ile düşük faizli kredilerin amacı dışında kullanılmasını engellemek için adım atılacağı ortaya çıktı. Buna göre, esnaflar 1 Ocak 2026’dan itibaren kullanacağı kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek zorunda olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi ile birlikte banka kredileri de yükselmiş ve birçok kimsenin krediye ulaşım imkanı kısıtlanmıştı.

Ancak esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı işletmelere düşük faizli kredi imkanı sağlanıyordu. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni yılda devreye girecek uygulama ile esnaf, kredi harcamalarını belgelendirmek zorunda kalacak. Buna göre Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanmak isteyen esnaf 1 Ocak 2026’dan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde olacak.

Bakanlık yürürlüğe alacağı yeni düzenleme ile düşük faizli kredinin amacı dışında kullanılmasını engellemeye çalışacak. Uygulama ile kredilerin altın, araba ya da ev alımı gibi farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AK Parti Milletvekili düzenlemeye karşı çıktı.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, uygulamanın ertelenmesi için girişimde bulundu.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda da gündeme gelen esnaf kredilerine fatura zorunluluğu konusunda Akgül, “Biz bir yıldır, bu konuyu bütün Türkiye’deki esnafa denemeye kalktık, uğraştık, didindik ancak başarı sağlayamadık. Şimdi bu faturayı getirirsek yeni bir sistem geliyor. Esnaf bu faturayı bulamıyor, bulamaz ancak parayla satın alacak. Yeni bir düzen ortaya çıkacak: fatura satın alması. Biz bu fatura düzenine geçersek bu demektir ki esnafın bir tane umut kapısı olan kredi de verilmeyecek, kesinlikle bunu kimse alamayacak” dedi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
