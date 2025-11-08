onedio
Elon Musk'ın 1 Trilyon Dolarla Yapabilecekleri ve Satın Alacakları...

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.11.2025 - 13:58

Tesla, SpaceX, X gibi pek çok şirketin CEO’su Elon Musk, paraya doymuyor. Her dakika hatta her saniye servetine servet katan Elon Musk, bildiğiniz gibi dünyanın en zengin insanı. 400 milyar doları aşkın servetiyle yeryüzünün en zengin kişisi olan Elon Musk hakkında yeni gelişme aklımızın ve hayalimizin sınırını zorlayacak cinsten. Elon Musk yakında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! Tesla hissedarlarının Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödemeyi onaylaması dünyada gündem oldu. Peki, Elon Musk 1 trilyon dolarla neler yapabilir?

Detaylara burada yer vermiştik👇🏻

Elon Musk'ın 10 yıl içinde yeni ünvanı 'Dünyanın ilk trilyoneri' olabilir.

Tesla hissedarları on yıl içinde Elon Musk’ın 1 trilyon dolarlık maaş paketini onayladı. Elon Musk’ın bu dev paraya sahip olması Tesla hisselerini yükseltmesi gibi pek çok şart konuldu. Peki Elon Musk, 1 trilyon dolarla neler yapabilir, ne satın alabilir?

Elon Musk 1 trilyon dolarla ne yapabilir, ne satın alabilir?

CNN Elon Musk, 1 trilyon dolarıyla satın alacaklarını sıraladı:

  • İsviçre

  • Coca-Cola şirketi, artı dünyadaki herkese birer kutu kola

  • 10.000 Starbucks CEO’su

  • 333 süper yüksek gökdelen

  • 2.000 Jeff Bezos yatı

  • 465 Icon of the Seas (Dünyanın en büyük kruvaziyeri)

  • ABD’deki her vatandaşa 2.923 dolarlık ikramiye

  • Hawaii’deki tüm evler

  • Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford ve GM

  • ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
