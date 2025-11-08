Elon Musk'ın 1 Trilyon Dolarla Yapabilecekleri ve Satın Alacakları...

Tesla, SpaceX, X gibi pek çok şirketin CEO’su Elon Musk, paraya doymuyor. Her dakika hatta her saniye servetine servet katan Elon Musk, bildiğiniz gibi dünyanın en zengin insanı. 400 milyar doları aşkın servetiyle yeryüzünün en zengin kişisi olan Elon Musk hakkında yeni gelişme aklımızın ve hayalimizin sınırını zorlayacak cinsten. Elon Musk yakında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! Tesla hissedarlarının Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödemeyi onaylaması dünyada gündem oldu. Peki, Elon Musk 1 trilyon dolarla neler yapabilir?

