24 Saatte 30 Katına Yükseldi! Yatırımcısını Zengin Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2025 - 12:23

Kripto para piyasalarında şok eden bir yükseliş yaşandı. Yelay (YLAY) isimli kripto para 24 saatte yüzde 3.129 oranında artış gösterdi. Yatırımcısını zengin eden tokenin bu yükselişinin arkasında ne olduğu merak konusu oldu.

24 saatte 30 katına çıkan kripto para yatırımcısını zengin etti.

Kripto para piyasası 24 saatte eşi benzeri görülmemiş bir yükselişe tanıklık etti. Yelay (YLAY) isimli token 15.48 dolar seviyesine ulaştı. Token, kısa sürede 4.73 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak rekor kırdı. Peki yükselişin nedeni ne?

Kripto para piyasasında ender görülen bu yükselişin arkasında ne olduğu merak edildi. Uzmanların değerlendirmesine göre küçük ölçekli kripto borsalarının YLAY’ı listelemesi talebi yükseltmiş olabilir. YLAY gibi düşük piyasa değerine sahip tokenlarda sınırlı likidite işlem fiyatını katlayabiliyor. Bu da YLAY’da rekor işlem hacmi olarak görülmüş olabilir. YLAY’ın Telegram ve X gibi sosyal medya platformlarında yaşadığı yükseliş nedeniyle en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yatırımcının ilgisi bu nedenle artmış olabilir.

Yelay (YLAY) nedir?

Yelay, “The Yield Layer” sloganıyla ortaya çıkmış bir DeFi altyapı token’ıdır. Token sembolü YLAY olup, Ethereum ağında ERC-20 formatında olduğu vurgulanmıştır. Geliştiriciler ve işletmeler için “tak-çalıştır” (plug-and-play) akıllı hazineler (smart vaults) sunarak, getiri odaklı ürünlerin hızla kurulmasına imkan vermeyi amaçlıyor.

