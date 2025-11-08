24 Saatte 30 Katına Yükseldi! Yatırımcısını Zengin Etti

Kripto para piyasası 24 saatte eşi benzeri görülmemiş bir yükselişe tanıklık etti. Yelay (YLAY) isimli token 15.48 dolar seviyesine ulaştı. Token, kısa sürede 4.73 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak rekor kırdı. Peki yükselişin nedeni ne?

Kripto para piyasasında ender görülen bu yükselişin arkasında ne olduğu merak edildi. Uzmanların değerlendirmesine göre küçük ölçekli kripto borsalarının YLAY’ı listelemesi talebi yükseltmiş olabilir. YLAY gibi düşük piyasa değerine sahip tokenlarda sınırlı likidite işlem fiyatını katlayabiliyor. Bu da YLAY’da rekor işlem hacmi olarak görülmüş olabilir. YLAY’ın Telegram ve X gibi sosyal medya platformlarında yaşadığı yükseliş nedeniyle en çok konuşulan konulardan biri oldu. Yatırımcının ilgisi bu nedenle artmış olabilir.