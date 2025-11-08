Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıtlandı: 500 ve 1000 TL'lik Banknot Basılacak mı?

Karahan, nakit kullanımının azalmasının ekonomiye olumlu etkiler sağladığını vurguladı. “Teknik ihtiyaçları da değerlendiriyoruz, ancak kayıt dışılığın azalması sevindirici bir gelişme. Bu, verilerimize de yansıyor” ifadelerini kullandı.

Kartla yapılan harcamalara da değinen Karahan, “Harcamaların çoğu kartla gerçekleştiği için talep olduğundan yüksek görünebiliyor. Ancak bu, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor. Döneminde ödenen kart harcamaları faize maruz kalmadan kayıt içiliğini artırıyor” dedi.