Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıtlandı: 500 ve 1000 TL'lik Banknot Basılacak mı?
Türkiye’de son dönemde gündeme gelen “daha büyük banknotlar basılacak mı?” tartışmasına Merkez Bankası’ndan açıklama geldi. Başkan Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karahan, konuya ilişkin net ifadeler kullanarak spekülasyonlara son verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamuoyunda bir süredir yeni banknot beklentisi var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayıt içini kartla yapılan alışverişler artırıyor.
Karahan, yeni banknotlar basılacak mı bu soruyu da yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın