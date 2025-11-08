onedio
Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıtlandı: 500 ve 1000 TL'lik Banknot Basılacak mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 21:16

Türkiye’de son dönemde gündeme gelen “daha büyük banknotlar basılacak mı?” tartışmasına Merkez Bankası’ndan açıklama geldi. Başkan Fatih Karahan, 2025 yılı Enflasyon Raporu sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karahan, konuya ilişkin net ifadeler kullanarak spekülasyonlara son verdi.

Kamuoyunda bir süredir yeni banknot beklentisi var.

Güncel olarak en yüksek banknot 200 TL! Kamuoyunda enflasyon ve alım gücü nedeniyle 200 TL'nin yetersiz olduğu görüşü giderek artıyor. 

Bu konu en yetkili isim sayılabilecek Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a soruldu.

Kayıt içini kartla yapılan alışverişler artırıyor.

Karahan, nakit kullanımının azalmasının ekonomiye olumlu etkiler sağladığını vurguladı. “Teknik ihtiyaçları da değerlendiriyoruz, ancak kayıt dışılığın azalması sevindirici bir gelişme. Bu, verilerimize de yansıyor” ifadelerini kullandı.

Kartla yapılan harcamalara da değinen Karahan, “Harcamaların çoğu kartla gerçekleştiği için talep olduğundan yüksek görünebiliyor. Ancak bu, tüketici alışkanlıklarının değiştiğini gösteriyor. Döneminde ödenen kart harcamaları faize maruz kalmadan kayıt içiliğini artırıyor” dedi.

Karahan, yeni banknotlar basılacak mı bu soruyu da yanıtladı.

Karahan’a, 200 TL’lik banknotların günlük ödemelerde yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. 

“Yeni banknot basımı gündemde mi?” sorusuna Karahan, “Kayıt dışı ekonominin kayıt içine geçişi için önemli bir unsur oluşturduğundan, mevcut durumdan memnunuz” yanıtını verdi.

