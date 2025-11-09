Sadece 25 Kişi Gitti: Özgür-Der Atatürk İçin Okunacak Mevlide Karşı Çıkmıştı

Valiliğin aldığı karar sosyal medyada büyük destek görürken, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) karara tepki göstermişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, Atatürk karşıtı çağrıları ile bilinen Özgür-Der, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma kararını protesto edeceğini duyurarak cumartesi günü İstanbul Fatih'te toplanmak için çağrı yaptı. İBDA-C üyeleri tarafından da destek paylaşımı yapılan etkinliğe, yaklaşık 25 kişi katıldı.