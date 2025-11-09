onedio
Sadece 25 Kişi Gitti: Özgür-Der Atatürk İçin Okunacak Mevlide Karşı Çıkmıştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 13:39

Kocaeli Valiliği’nin yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde kent genelindeki camilerde mevlid-i şerif okutulacağı duyurulmuştu. Kararı protesto eden Özgür-Der ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları tepki göstermesi için eyleme çağırmıştı. Özgür-Der’in eylem çağrısına sadece 25 kişinin katıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Oda TV

Kocaeli Valiliği, Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle kent genelindeki camilerde Atatürk için mevlid-i şerif okunmasına karar vermişti.

Valiliğin aldığı karar sosyal medyada büyük destek görürken, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) karara tepki göstermişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, Atatürk karşıtı çağrıları ile bilinen Özgür-Der, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma kararını protesto edeceğini duyurarak cumartesi günü İstanbul Fatih'te toplanmak için çağrı yaptı. İBDA-C üyeleri tarafından da destek paylaşımı yapılan etkinliğe, yaklaşık 25 kişi katıldı.

Ata

25 kansız demek istediniz herhalde?

cruelladevill2025

yunandan kalanlar toplanmış yine.. .

zülkarneyn

jsjsjsn 25 kişilik dev protesto.. andavallar skeci