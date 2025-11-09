Sadece 25 Kişi Gitti: Özgür-Der Atatürk İçin Okunacak Mevlide Karşı Çıkmıştı
Kocaeli Valiliği’nin yaptığı açıklamada Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde kent genelindeki camilerde mevlid-i şerif okutulacağı duyurulmuştu. Kararı protesto eden Özgür-Der ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla vatandaşları tepki göstermesi için eyleme çağırmıştı. Özgür-Der’in eylem çağrısına sadece 25 kişinin katıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Oda TV
Kocaeli Valiliği, Atatürk’ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle kent genelindeki camilerde Atatürk için mevlid-i şerif okunmasına karar vermişti.
25 kansız demek istediniz herhalde?
yunandan kalanlar toplanmış yine.. .
jsjsjsn 25 kişilik dev protesto.. andavallar skeci