Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş Açıklaması: "Mahkeme Ne Karar Verecek Göreceğiz"

Selahattin Demirtaş
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 12:15

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı geçtiğimiz günlerde kesinleşmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AİHM kararı sonrasında “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için dosyanın mahkemede olduğunu söyledi ve “Mahkeme ne karar verecek hep beraber göreceğiz.' dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 yılından beri tutuklu olarak cezaevinde.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş’ın yargılanmasındaki usulsüzlükler nedeniyle kararın iptaline hükmetmişti. Türkiye’nin AİHM’de yaptığı itiraz başvurusu da reddedilince karar kesinlemişti.

Selahattin Demirtaş için Devlet Bahçeli’nin yaptığı, “Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” açıklaması da tüm gözleri Adalet Bakanlığı’na çevirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama geldi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç,  Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararının istinaf mahkemesine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı; 

AİHM'in tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var.'

Demirtaş ile ilgili dosyanın, kamuoyunda 'Kobani davası' olarak bilinen davaya ilişkin olduğunu aktaran Tunç, 'Hepinizin bildiği gibi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024'te Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Şimdi bu dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor.' bilgisini paylaştı.

'Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal, tutuklamaya yönelik ihlaller' iddiasıyla AİHM'e yapılan başvuruda Mahkeme'nin ihlal kararı verdiğini anımsatan Tunç, 'Bu daire kararına itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi gibi bir kamuoyunda tartışmalar oldu. Burada bu süreçlerde biz daire kararlarının Genel Büyük Daire'de görüşülmesini istiyoruz. Büyük Daire'ye gitmeden önce 5 kişilik bir panel var. Bu panel 'Görüşülmesine gerek yok' dedi ve daire kararı kesinleşti. Daire kararı şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç, Demirtaş'la ilgili ilk derece mahkemesinde hüküm verildiğini, Demirtaş'ın 'hükümözlü' sıfatıyla dosyasının istinafta olduğunu belirterek, 'Buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz.' dedi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
