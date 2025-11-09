Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş Açıklaması: "Mahkeme Ne Karar Verecek Göreceğiz"
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı geçtiğimiz günlerde kesinleşmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AİHM kararı sonrasında “Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için dosyanın mahkemede olduğunu söyledi ve “Mahkeme ne karar verecek hep beraber göreceğiz.' dedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 yılından beri tutuklu olarak cezaevinde.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama geldi.
