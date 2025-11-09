Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Selahattin Demirtaş Açıklaması: "Mahkeme Ne Karar Verecek Göreceğiz"

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Selahattin Demirtaş hakkındaki ihlal kararının istinaf mahkemesine ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı;

“AİHM'in tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var.'

Demirtaş ile ilgili dosyanın, kamuoyunda 'Kobani davası' olarak bilinen davaya ilişkin olduğunu aktaran Tunç, 'Hepinizin bildiği gibi Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024'te Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Şimdi bu dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor.' bilgisini paylaştı.

'Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal, tutuklamaya yönelik ihlaller' iddiasıyla AİHM'e yapılan başvuruda Mahkeme'nin ihlal kararı verdiğini anımsatan Tunç, 'Bu daire kararına itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi gibi bir kamuoyunda tartışmalar oldu. Burada bu süreçlerde biz daire kararlarının Genel Büyük Daire'de görüşülmesini istiyoruz. Büyük Daire'ye gitmeden önce 5 kişilik bir panel var. Bu panel 'Görüşülmesine gerek yok' dedi ve daire kararı kesinleşti. Daire kararı şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek.' ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç, Demirtaş'la ilgili ilk derece mahkemesinde hüküm verildiğini, Demirtaş'ın 'hükümözlü' sıfatıyla dosyasının istinafta olduğunu belirterek, 'Buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz.' dedi.