“Yargı Ne Derse Onu Yaparız”: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Selahattin Demirtaş Açıklaması

Ali Can YAYCILI
05.11.2025 - 13:53 Son Güncelleme: 05.11.2025 - 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP grup toplantısı sonrasında soruları yanıtlarken Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' sözlerine ilişkin 'Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız' dedi.

DETAYLAR GELECEK…

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
