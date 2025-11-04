onedio
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'ye Teşekkür Mektubu

Selahattin Demirtaş'tan Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'ye Teşekkür Mektubu

04.11.2025 - 16:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öğlen saatlerinde düzenlediği grup toplantısında dikkat çekici bir çıkış yaptı. MHP'nin İmralı Heyeti'ne hazır olduğunu belirten Bahçeli'nin en önemli çıkışı da uzun süredir cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesiydi. Bahçeli'nin Demirtaş için dediği 'Tahliyesi hayırlı olur' sözlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu sözleri hayırlı bir demek olarak yorumladı.

Selahattin Demirtaş ise kaldığı Edirne Cezaevi'nde son gelişmeleri yorumladı.

Kaleme aldığı mektup sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Demirtaş'ın mektubu şöyle;

Merhabalar

Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum.

Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır: Hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor.

Hem feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak gündemden çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.

Selam, sevgilerimle 4 Kasım 202

