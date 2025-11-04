onedio
AİHM Kararı Sonrası Selahattin Demirtaş Hakkında Tahliye Başvurusu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 11:29

Avukatlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'in aktardığına göre, söz konusu kararın ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapıldı.

Böylece avukatlar, ikinci kez tahliye başvurusu yapmış oldu.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
