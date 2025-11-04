onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı Açıklaması: “Milletvekilleri İmralı'ya Gitmeli”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı Açıklaması: “Milletvekilleri İmralı'ya Gitmeli”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2025 - 11:07 Son Güncelleme: 04.11.2025 - 11:29

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada milletvekillerinin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini söyledi. AKP ile aralarında sorun olmadığını dile getiren Devlet Bahçeli “PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükte görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalı. Milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır” dedi. 

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la ilgili soru üzerine 'Tahliyesi hayırlı olur' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: 

“Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur. Fesat zihniyeti hortlak gibi dolaşmaya başlamış, terörü geçim kapısı gibi telakki ettiklerini teyit etmişlerdir.

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.”

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

'Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
15
12
5
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın