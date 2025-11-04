MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı Açıklaması: “Milletvekilleri İmralı'ya Gitmeli”
MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada milletvekillerinin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini söyledi. AKP ile aralarında sorun olmadığını dile getiren Devlet Bahçeli “PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükte görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalı. Milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP bu heyete katılmaya hazırdır” dedi.
Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'la ilgili soru üzerine 'Tahliyesi hayırlı olur' dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli şunları söyledi:
