MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı Açıklaması: “Milletvekilleri İmralı'ya Gitmeli”

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

“Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur. Fesat zihniyeti hortlak gibi dolaşmaya başlamış, terörü geçim kapısı gibi telakki ettiklerini teyit etmişlerdir.

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.”