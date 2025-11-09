İsmail Memiş "İlk Kez Açıklıyorum" Diye Uyardı: “2026’da 5 Haneli Gram Altın Fiyatı Olacak”

Geçtiğimiz ay altının ons fiyatında yaşanan hızlı yükseliş ile ilgili “büyük bir manipülasyon” tanımlaması yapan Memiş, “Her gün yeni bir rekor geldi. Daha sonra merak ettik. Yani neden bu kadar agresif yükselişler var? Sonra son iki hafta önce Trump'ın Çin'le alakalı yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yani yüzde yüz vergi getireceğim açıklaması ile birlikte, kripto para piyasasında, borsalarda, küresel borsalarda sert çöküşler gördük. Altın fiyatlarında yine sert yükselişler gördük. O zaman karar verdik ve ben kamuoyuna kendi düşüncemi, açıkladım. ‘Arkadaşlar, bir manipülasyonla karşı karşıyayız’ dedim.” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini belirterek, “Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.” dedi.