İsmail Memiş "İlk Kez Açıklıyorum" Diye Uyardı: “2026’da 5 Haneli Gram Altın Fiyatı Olacak”
Altının ons fiyatı geçtiğimiz ay içerisinde hızlı bir yükselişle tarihi zirvesini görmüş ve 4 bin 400 doların sınırından dönmüştü. Türkiye’de gram altın 6 bin lira seviyesine yaklaşmış ve yoğun talep nedeniyle Kapalı Çarşı’da altın bulmak bile zorlanmıştı. Altının ons fiyatı sonrasında 3 bin 800 dolara kadar gerilemişti. Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz ay altın fiyatlarında yaşananların büyük bir manipülasyon olduğunu ve “balina” yatırımcıların büyük paralar kazandığını söyledi. İslam Memiş, 2026 yılında da altın fiyatlarında benzer bir manipülasyon olacağını ve Türkiye’de gram altın fiyatlarının 10 bin liraya bulacağını iddia etti.
Altın fiyatları ile ilgili yaptığı başarılı öngörülerle dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişle ilgili açıklamada bulundu.
“Altında asıl manipülasyon yılı 2026 olacak”
