İsmail Memiş "İlk Kez Açıklıyorum" Diye Uyardı: "2026'da 5 Haneli Gram Altın Fiyatı Olacak"

İsmail Memiş "İlk Kez Açıklıyorum" Diye Uyardı: “2026’da 5 Haneli Gram Altın Fiyatı Olacak”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 15:02

Altının ons fiyatı geçtiğimiz ay içerisinde hızlı bir yükselişle tarihi zirvesini görmüş ve 4 bin 400 doların sınırından dönmüştü. Türkiye’de gram altın 6 bin lira seviyesine yaklaşmış ve yoğun talep nedeniyle Kapalı Çarşı’da altın bulmak bile zorlanmıştı. Altının ons fiyatı sonrasında 3 bin 800 dolara kadar gerilemişti. Finans Analisti İslam Memiş, geçtiğimiz ay altın fiyatlarında yaşananların büyük bir manipülasyon olduğunu ve “balina” yatırımcıların büyük paralar kazandığını söyledi. İslam Memiş, 2026 yılında da altın fiyatlarında benzer bir manipülasyon olacağını ve Türkiye’de gram altın fiyatlarının 10 bin liraya bulacağını iddia etti.

Altın fiyatları ile ilgili yaptığı başarılı öngörülerle dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişle ilgili açıklamada bulundu.

Altın fiyatları ile ilgili yaptığı başarılı öngörülerle dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılında altın fiyatlarında yaşanabilecek yükselişle ilgili açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz ay altının ons fiyatında yaşanan hızlı yükseliş ile ilgili “büyük bir manipülasyon” tanımlaması yapan Memiş, “Her gün yeni bir rekor geldi. Daha sonra merak ettik. Yani neden bu kadar agresif yükselişler var? Sonra son iki hafta önce Trump'ın Çin'le alakalı yapmış olduğu açıklamayla birlikte, yani yüzde yüz vergi getireceğim açıklaması ile birlikte, kripto para piyasasında, borsalarda, küresel borsalarda sert çöküşler gördük. Altın fiyatlarında yine sert yükselişler gördük. O zaman karar verdik ve ben kamuoyuna kendi düşüncemi, açıkladım. ‘Arkadaşlar, bir manipülasyonla karşı karşıyayız’ dedim.” ifadelerini kullandı. 

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini belirterek, “Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız.  Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.” dedi.

"Altında asıl manipülasyon yılı 2026 olacak"

“Altında asıl manipülasyon yılı 2026 olacak”

İslam Memiş, 2026 yıl altın fiyatları ile ilgili öngörülerini de paylaştı. “İlk kez açıklıyorum” diyen İslam Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde.” dedi. 

“Elinde altın olanlar zengin olmayacak” diyen finans analisti, “Altın fiyatları yükseldi, zengin olduk, bir getiri elde ettik diye kesinlikle sevinmesin. Çünkü bu manipülasyonun arkasından büyük bir tufan geliyor. Büyük bir tufan gelecek. Muhtemeldir bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon bir anda patlayıp verecek. Bildiğin patlayacak yani. Bu ne demek? Yani malın değeri artacak, paranın değeri kaybolacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
