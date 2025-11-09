Barajlardaki Doluluk Oranı %1'in Altına Düşen Bursa'da Ova Çöküntüsü Tehlikesi Var

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa’da tarım, sanayi ve içme suyu ihtiyaçları için yer altı sularının yoğun biçimde kullanıldığını belirtti. Yıldız, barajlar ve yağışlarla sağlanan yüzeysel suların yetersiz olması nedeniyle yer altı sularının stratejik önem taşıdığını, bu kaynakların yalnızca acil durumlarda ve bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, dünya genelinde yapılan bilimsel çalışmaların, hızlı ve vahşi yer altı suyu kullanımının çökme riskini artırdığını gösterdiğini ifade etti. ABD’de 13 bin 500 kilometrekarelik alanda metreler seviyesinde çökmeler görüldüğünü, Çin’de ise yaklaşık 36 bin kilometrekarelik alanda benzer deformasyonların meydana geldiğini, Bursa’da da benzer risklerin bulunduğunu aktardı.