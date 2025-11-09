Barajlardaki Doluluk Oranı %1'in Altına Düşen Bursa'da Ova Çöküntüsü Tehlikesi Var
Bursa’nın ova bölgesinde su ihtiyacının önemli bir kısmı kuyulardan karşılanıyor. Ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1’in altına düşerken, yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda kısmi çöküntülerin oluşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu durumun tarım alanları ve yerleşim bölgeleri için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ova çöküntü riski meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyadaki örnekler üzerinden Bursa'da da riskler meydana geldi.
İki farklı uzmandan da korkutan tablo geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın