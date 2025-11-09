onedio
Barajlardaki Doluluk Oranı %1'in Altına Düşen Bursa'da Ova Çöküntüsü Tehlikesi Var

Hakan Karakoca
10.11.2025 - 00:09

Bursa’nın ova bölgesinde su ihtiyacının önemli bir kısmı kuyulardan karşılanıyor. Ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1’in altına düşerken, yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle bölgedeki bazı alanlarda kısmi çöküntülerin oluşabileceği öngörülüyor. Uzmanlar, bu durumun tarım alanları ve yerleşim bölgeleri için risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Ova çöküntü riski meydana geldi.

Bursa’nın Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya’nın bir bölümüne su sağlayan Nilüfer (60 milyon m³) ve Doğancı (125 milyon m³) barajlarındaki doluluk oranı Kasım itibarıyla ortalama yüzde 0,33’e geriledi.

Geçen ay 12’şer saatlik planlı su kesintilerinin uygulandığı kentte, söz konusu ilçelerin günlük 400-500 bin m³ civarındaki su ihtiyacı, Çınarcık Barajı’ndan sağlanan 100 bin m³ suyun yanı sıra yer altı suları ve pınarlardan karşılanmaya çalışılıyor. Uzmanlar, kuyulardan yoğun su kullanımının yer altı su seviyelerini düşürerek ovada kısmi çökme riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Dünyadaki örnekler üzerinden Bursa'da da riskler meydana geldi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa’da tarım, sanayi ve içme suyu ihtiyaçları için yer altı sularının yoğun biçimde kullanıldığını belirtti. Yıldız, barajlar ve yağışlarla sağlanan yüzeysel suların yetersiz olması nedeniyle yer altı sularının stratejik önem taşıdığını, bu kaynakların yalnızca acil durumlarda ve bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, dünya genelinde yapılan bilimsel çalışmaların, hızlı ve vahşi yer altı suyu kullanımının çökme riskini artırdığını gösterdiğini ifade etti. ABD’de 13 bin 500 kilometrekarelik alanda metreler seviyesinde çökmeler görüldüğünü, Çin’de ise yaklaşık 36 bin kilometrekarelik alanda benzer deformasyonların meydana geldiğini, Bursa’da da benzer risklerin bulunduğunu aktardı.

İki farklı uzmandan da korkutan tablo geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Bursa’nın büyük kısmında yer altı suyunun aşırı kullanımı nedeniyle yüzeysel deformasyon ve kısmi çökme risklerinin bulunduğunu belirtti. Yıldız, dağ ilçeleri dışında bütün yerleşim alanlarında havza yapısı ve jeolojik özellikler sebebiyle bu tür olayların gözlenebileceğini ifade ederek, çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, olası deformasyonların tarım arazileri, ulaşım hatları ve altyapı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Kentteki yapıların ve yerleşim alanlarının da risk altında olabileceğini belirten Yıldız, bilimsel araştırmaların yapılması ve senaryoların hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Efsun Dindar ise yer altı suyu kullanımındaki artışın rezervlerin tükenmesine yol açtığını belirtti. Sanayi ve tarımda yoğun kuyu suyu kullanımının sürdüğünü söyleyen Dindar, kurak mevsimler ve aşırı kullanımın karstik ve alüvyon tabakalarda yerel çökmelere neden olabileceğini ifade etti.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
