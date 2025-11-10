Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da "Kapıları Kilitleyin Talimatı" Haberlerine Yalanlama Geldi
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri yurt çapında devam ediyor. Ancak 10 Kasım'ın denk geldiği haftanın ara tatil ilan edilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin eleştirilmişti. Bugün ise medyaya gelen Milli Eğitim Bakanlığı imzalı talimat basında yer buldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o habere yalanlama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım için gönderdiği talimat tartışmalara neden olmuştu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.
