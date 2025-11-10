onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da "Kapıları Kilitleyin Talimatı" Haberlerine Yalanlama Geldi

Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da "Kapıları Kilitleyin Talimatı" Haberlerine Yalanlama Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.11.2025 - 11:37

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri yurt çapında devam ediyor. Ancak 10 Kasım'ın denk geldiği haftanın ara tatil ilan edilmesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin eleştirilmişti. Bugün ise medyaya gelen Milli Eğitim Bakanlığı imzalı talimat basında yer buldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden o habere yalanlama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım için gönderdiği talimat tartışmalara neden olmuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10 Kasım için gönderdiği talimat tartışmalara neden olmuştu.

Bu da bazı yayın organlarınca 'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım'da vatandaşların okul bahçelerinde anma yapmaması için gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat yazdığı ortaya çıktı.' şeklinde haberleştirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Çeşitli basın organlarında ve sosyal medya mecralarında, “Millî Eğitim Bakanlığının 10 Kasım’da okullarda Atatürk’ü anmayı yasakladığı ve ‘kapıları kilitleyin’ talimatı verdiği” şeklinde yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğu belirtilmektedir.

Yazıda Atatürk’ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamakta; ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığı vurgulanmaktadır.

Ayrıca söz konusu yazıda, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edilmesi istenmektedir. Bu etkinlik kapsamında tüm eğitim kademelerinde öğrenciler Atatürk’e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştireceklerdir.

Millî Eğitim Bakanlığı, bugün ve yarın okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk’ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirmektedir. Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın