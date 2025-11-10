Böyle Dolandırıcılık Görülmedi: Ev Alma Hayali Tapuda Bitti 1 Milyon 850 Bin Lira Dolandırıldı
Antalya’da internet sitesi üzerinden satışa sunulan ev ilanını kopyalayan dolandırıcılık şüphelisi, gerçek ev sahibi ile irtibata geçip ’Arkadaşımın oğluna alacağız durumu yok üzerini ben tamamlayacağım’ deyip, alıcıyı da 'Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait. Eniştem evden çıkmadığı için satmak istiyorum' diyerek devir teslim için tapuda buluşturdu. Burada üzerini 3,5 milyon liraya tamamlamak için alıcıya 1 milyon 850 bin lirayı bir başka isme kayıtlı iban üzerine havale yaptıran şüpheli, ev sahibi ve alıcıyı evin gerçek değeri olan 3,5 milyon liranın ev sahibinin hesabına gönderilip tapu devrinin yapılması için bekletirken, dakikalar içinde ortadan kaybolup hem ev sahibini hem alıcıyı engelledi. Hem ev sahibi hem alıcı dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldu.
Evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz’in ev hayali dolandırıcılık nedeniyle kabusa döndü.
‘Kendine bir ev al, buradan taşın’ dedi.
"Kiraya çıkmam gerekiyor ama Antalya’da kiralar 20 bin liradan başlıyor"
