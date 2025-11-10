Böyle Dolandırıcılık Görülmedi: Ev Alma Hayali Tapuda Bitti 1 Milyon 850 Bin Lira Dolandırıldı

Eyyüp Cengiz (27), babasının 'ev al' diye verdiği 2 milyon 700 bin liranın 1 milyon 850 bin lirasını, sosyal medyada tanıştığı kişiye ev alımı sırasında gönderdi. Tapuda parayı gönderdikten sonra dolandırılan Cengiz, 'Evi ablam ve abimle görüp beğendik, hatta nakliyeciyle bile anlaşmıştık. Kendi evimiz olacak diye çok mutluyduk. Ev sahibiyle tapuda buluştuk, dolandırıcı parayı aldıktan sonra ikimizi de engelledi. Hem evimiz gitti hem paramız' dedi.

Babasının oturdukları evi satmasının ardından kendisine 2 milyon 700 bin lira verip 'Kendine bir ev al, evden bir an önce çık' dediğini anlatan Cengiz, ev arayışına sosyal medya üzerinden başladı.Cengiz, Gökhan adlı kişiyle bir sosyal medya uygulamasının satış bölümünde tanıştı. Evi kendisine aitmiş gibi gösteren Gökhan, ilana ilgi gösteren Cengiz’e 'Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait. Eniştem evden çıkmadığı için satmak istiyorum' diyerek güven kazandı.

Ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesindeki satılık bir evi fark ederek bu ilanı kopyalayıp kendi hesabında paylaştığı iddia edilen Gökhan adlı şahıs, gerçek ev sahibiyle de iletişime geçerek, bu kez Eyyüp Cengiz’i 'arkadaşımın oğlu' olarak tanıttı ve 'Kendi durumu yok, 2 milyonu var. Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim' dedi.

Cengiz, sosyal medya platformunda gördüğü 2 milyon 200 bin TL tutarında Erenköy Mahallesi’ndeki 2+1 ev ilanına başvurduktan sonra satıcıyla iletişime geçerek ablası ve abisiyle birlikte evi görmeye gitti. Evi beğendiklerini, nakliyeciyle bile anlaştıklarını Gökhan adlı şahsa belirten Cengiz, pazarlıkla 1 milyon 850 bin liraya anlaştıları ev için Tapu Müdürlüğü’ndeki işlem sırasında dolandırıldığını anladı.

Cengiz, parayı Gökhan’ın hesabına gönderdikten sonra hem kendisinin hem de ev sahibinin engellendiğini, iki tarafın da tapuda dolandırıldıklarını o an anladıklarını belirtti. Şikayet için gittikleri karakolda, Gökhan adlı kişinin internet sitesindeki ilanı kopyalayarak kendisine aitmiş gibi sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Ev sahibi, ilanı kopyalayıp satışa sunduğu için Gökhan’dan şikayetçi olurken; Eyyüp Cengiz, hem Gökhan’dan hem de ev sahibinden şikayetçi oldu.