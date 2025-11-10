onedio
Altın Alınır mı? İslam Memiş Altın Fiyatları İçin 'Fırsat' Haftasını Açıkladı

Dilara Şimşek
10.11.2025 - 13:00

Altın fiyatları 10 Kasım Pazartesi gününe yükselişle başladı. “Altın alınır mı?” sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Finans Analisti İslam. Memiş, altın fiyatlarına dair yeni bir açıklamada bulundu. Memiş, bu haftaya dikkat çekerek “Altın alınır mı?” sorusunun yanıtını verdi.

Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İşte 10 Kasım Altın fiyatları.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın 5.534 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın 9 bin 310 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 18 bin 620 TL

Cumhuriyet altın ne kadar?

Cumhuriyet altını 37 bin 126 TL.

Ons altın ne kadar?

Ons altın 4 bin 81 dolar.

İslam Memiş'ten altın yorumu: Bu haftaya dikkat!

Finans Analisti İslam Memiş, altın yorumunda bulundu. Altın uzmanı İslam Memiş, yatırım yapmak isteyene “Acele etmeyin” uyarısında bulundu. Alım yapmak için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, “Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim. Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü bir destek seviyesi. 4 bin dolar seviyesinin altına sarktıkça alım geliyor. Bu hafta altın almak için pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor” diye konuştu.

Altın satmak için uygun zaman hangisi? İslam Memiş, "Bu hafta fırsat haftası" dedi.

İslam Memiş, altın satmak için uygun tarihi açıkladı. Memiş, '5 bin 500 ile 6 bin lira arasında kalan bir trend söz konusu. 5 bin 500 lirada alım, 6 bin lirada satışlar gelebilir. Paraya ihtiyacı olanlar, ev alacak araba alacaklar, 'altın satmak için uygun zaman mı?' diye soranlar bu hafta bu fırsatı yakalayacaklar' diye konuştu.

