Altın Alınır mı? İslam Memiş Altın Fiyatları İçin 'Fırsat' Haftasını Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın yorumunda bulundu. Altın uzmanı İslam Memiş, yatırım yapmak isteyene “Acele etmeyin” uyarısında bulundu. Alım yapmak için biraz daha beklenilmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, “Bu hafta 4.150 dolar direncini takip edeceğim. Aşağıda 4 bin dolar ve 3 bin 980 dolar güçlü bir destek seviyesi. 4 bin dolar seviyesinin altına sarktıkça alım geliyor. Bu hafta altın almak için pahalı. Bence alım yapmak için biraz daha beklemek gerekiyor” diye konuştu.