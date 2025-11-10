Altın Alınır mı? İslam Memiş Altın Fiyatları İçin 'Fırsat' Haftasını Açıkladı
Altın fiyatları 10 Kasım Pazartesi gününe yükselişle başladı. “Altın alınır mı?” sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Finans Analisti İslam. Memiş, altın fiyatlarına dair yeni bir açıklamada bulundu. Memiş, bu haftaya dikkat çekerek “Altın alınır mı?” sorusunun yanıtını verdi.
Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?
İslam Memiş'ten altın yorumu: Bu haftaya dikkat!
Altın satmak için uygun zaman hangisi? İslam Memiş, "Bu hafta fırsat haftası" dedi.
