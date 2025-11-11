Türkiye'de Sinek İstilası Var! Havadan Kar Değil 'Bit' Yağıyor:

Sıcak geçen sonbahar mevsiminin sivrisinek popülasyonunu artırdığını belirten Yaran, 'Son günlerde Gaziantep ilinde ve ilçelerinde gözlemlenen halk arasında ‘üvez' olarak bilinen ‘Antep fıstığı psilidi' oldukça yoğun bir popülasyon halinde şehir merkezlerinde vatandaşları rahatsız etmektedir. Özellikle küresel iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Antep fıstığının toplanması nedeniyle pestisit kullanımının sonlanmasına bağlı olarak popülasyon miktarında ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Normal şartlar altında bu böceklerin artık kışlama dönemlerine geçmesi gerekirken sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yoğunlukları artmış, şehir merkezlerine doğru bir uçuş gerçekleşmiştir. Tabi bu böceklerin ilaçlama olmaksızın havalar soğudukça ve yağmurlar düştükçe kışlık formlarının kışlama alanlarına geçmeleri ya da yumurtlayarak hayatlarını kaybetmelerini beklemek gerekiyor. Şehir merkezlerinde gereksiz ilaçlamaların aslında vatandaşa bir faydası olmayacağı gibi çevreye zarar vereceğini düşünmekteyiz' dedi.

Sineklerin 'Antep fıstığı psilidi' olduğunu bildiren Yaran, 'Bu sinek türü ‘Antep fıstığının yaprak biti' olduğu için yapraklardaki öz suyu emerek fıstık zararlısı olarak bildiğimiz bir türdür. Fıstık ağacındaki öz suyu emerek orada yapışkan bir madde bırakır ve bitkinin nefes almasını sağlayan gözenekleri de kapatır. Böylece bitki hem karbondioksit alımı hem oksijen salınımını veya fotosentez faaliyetlerini geciktirdiği için yeterince büyüyemez, yapraklar yeterince gelişemez ve ürün kaybına neden olur ya da fıstıkların yeterince içinin dolmamasına sebep olabilir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeniyle normalde kışlaması gereken bu böcekler şu anda yeni bir nesil veriyor. Çünkü bu böcekler yılda 8-10 nesil verebilen böceklerdir. Çiftçilerimizde fıstığı topladığı için pestisit kullanımını ya da ilaçlamayı bıraktıklarından yoğunlukları çok yüksek derecede artmıştır' diye konuştu.