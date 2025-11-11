Türkiye'de Sinek İstilası Var! Havadan Kar Değil 'Bit' Yağıyor:
Gaziantep'te son günlerde etkisini artıran küçük sinek (üvez) istilası, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Gaziantep'in kırsal mahalleleri başta olmak üzere birçok noktasında yoğun bir şekilde görülen sinekler nedeniyle vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamaz duruma geldi.
Gaziantep Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yaran, sıcaklıklar düşmediği için sineklerin aktivasyon dönemlerinin uzadığına dikkati çekti.
