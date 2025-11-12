onedio
6 Bin Restoranı Bulunan Fast Food Zinciri Yüzlerce Şubesini Kapatacak

Dilara Şimşek
12.11.2025 - 13:52

Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde köklü markalar maddi zorluklar yaşıyor. Türkiye’den alışık olduğumuz iflas, küçülme haberlerinin bir benzeri ABD’de yaşandı. ABD’nin köklü ve popüler fast food zinciri Wendy’s, yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. ABD’de 6 bin 11 restoranı bulunan Wendy’s 241 şubesini kapatacak.

Ünlü fast food zinciri şubelerini kapatacak.

Wendy’s ABD’nin köklü fast food zincirlerinden biri. Ülke genelinde 6 bini aşkın şubesi bulunan fast food zinciri azalan satış nedeniyle yeniden yapılandırmaya gidiyor.

Wendy’s CEO’su Ken Cook, restoranların yaklaşık yüzde 6’sının kapanacağını belirtti. Uzmanların tahminlerine göre en az 241 şube kapanacak. Şirketin verilerine göre küresel satışları yüzde 2.6 azaldı, ABD satışları ise yüzde 4.7 oranında geriledi. CEO Cook, müşteri trafiğinde azalma olduğuna ve bunun da satışları ciddi etkilediğini kaydetti.

Tüketiciler kemer sıkmaya başladı.

Uzmanlara göre bu durum sadece Wendy’s için geçerli değil. Dünya genelinde yaşayan kriz ABD’li tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirdi. Ülkede yaşayanların restoran harcamalarını kısıtlaması birçok zincir restoranın satışını etkiledi. ABD’de fast food sektöründe ciddi kriz yaşanıyor.

Bozkurt

Onedio'nun gündemi mevduat faizi, TOKİ, asgari ücret, Japonya, burçlar ve iflas haberlerinden ibaret kısır bir döngü içine girdi.