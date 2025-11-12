6 Bin Restoranı Bulunan Fast Food Zinciri Yüzlerce Şubesini Kapatacak
Sadece Türkiye’de değil dünyanın pek çok ülkesinde köklü markalar maddi zorluklar yaşıyor. Türkiye’den alışık olduğumuz iflas, küçülme haberlerinin bir benzeri ABD’de yaşandı. ABD’nin köklü ve popüler fast food zinciri Wendy’s, yüzlerce şubesini kapatma kararı aldı. ABD’de 6 bin 11 restoranı bulunan Wendy’s 241 şubesini kapatacak.
Ünlü fast food zinciri şubelerini kapatacak.
Tüketiciler kemer sıkmaya başladı.
