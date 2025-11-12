onedio
1 Ocak 2026’da Resmen Başlıyor: Komşu Kendi Eurosunu Basacak

1 Ocak 2026'da Resmen Başlıyor: Komşu Kendi Eurosunu Basacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.11.2025 - 12:55

Bulgaristan, Euro Bölgesi sürecinde kritik sürece girdi. Komşu, 1 Ocak 2026 İtibarıyla Euro Bölgesi’ne katılacak. Resmi süreç 2026’nın ilk günü başlayacak. Bu süreçle birlikte Bulgaristan, euro banknot basacak. Banknotlarda Bulgaristan’a özgü motifler yer alacak.

Bulgaristan kendi Euro banknotunu basacak.

Bulgaristan kendi Euro banknotunu basacak.

Bulgaristan, 1 Ocak 2026’da resmen Euro Bölgesi’ne dahil olacak. Süreçle birlikte ülkede yeni kararlar alınacak. Komşu, Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro geçiş sürecini de hızlandırdı. Resmi süreçle Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Euro Sistemi’nin ortak banknot üretim ağına dahil olacak. BNB Başkanı Dimitar Radev, ülkenin Euro’ya geçiş için tüm hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.

Euro banknotta Bulgaristan’a özgü motifler yer alacak.

Euro banknotta Bulgaristan'a özgü motifler yer alacak.

Bulgaristan Merkez Bankası başkanı Redev, geçişin ilk aşamasında basılan Euro banknotlarda ğülkeye özgü motifler alacağını dile getirdi. Ocak 2026’dan itibaren ise yeni basılan Euro banknotlar ve madeni para dolaşıma girecek. Bulgaristan’ın basacağı Euro’da Bulgarca, Latince ve Yunanca ifadeler yer alacak.

