1 Ocak 2026’da Resmen Başlıyor: Komşu Kendi Eurosunu Basacak
Bulgaristan, Euro Bölgesi sürecinde kritik sürece girdi. Komşu, 1 Ocak 2026 İtibarıyla Euro Bölgesi’ne katılacak. Resmi süreç 2026’nın ilk günü başlayacak. Bu süreçle birlikte Bulgaristan, euro banknot basacak. Banknotlarda Bulgaristan’a özgü motifler yer alacak.
