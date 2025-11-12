Fenomen Doktorlara Kötü Haber: Instagram, TikTok ve Facebook’ta ‘Öncesi-Sonrası’ Yasaklandı!
Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan sağlık paylaşımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda doktor ve sağlık kuruluşlarının nasıl paylaşım yapabileceğine dair çerçeve netleştirildi.
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmelikle birlikte, yapılan her tanıtım veya bilgilendirme paylaşımında şu ifadeye yer verilmesi zorunlu hale geldi:
