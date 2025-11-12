Fenomen Doktorlara Kötü Haber: Instagram, TikTok ve Facebook’ta ‘Öncesi-Sonrası’ Yasaklandı!

Yönetmelikle birlikte, sağlık kuruluşlarının ve doktorların sosyal medyada nasıl tanıtım ve bilgilendirme yapabileceği yeniden tanımlandı. Artık Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yapılan sağlık paylaşımlarında reklam, hasta memnuniyeti videoları ve ameliyat anları gibi içeriklere kısıtlama getirildi. Amaç, hasta haklarını korumak ve etik kurallar çerçevesinde bilgi paylaşımını sürdürmek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, estetik ve benzeri işlemler için yapılan öncesi-sonrası paylaşımları da artık belirli kurallara tabi olacak. Bu tür paylaşımlar yalnızca hastadan yazılı onay formu alınması koşuluyla yapılabilecek. Ayrıca bu gönderilerde filtre kullanımı yasaklanacak ve paylaşımlar yoruma ve etkileşime kapatılacak.