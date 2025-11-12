onedio
Fenomen Doktorlara Kötü Haber: Instagram, TikTok ve Facebook’ta ‘Öncesi-Sonrası’ Yasaklandı!

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 12:49

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan sağlık paylaşımlarına ilişkin yeni düzenlemeyi duyurdu. “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlarda doktor ve sağlık kuruluşlarının nasıl paylaşım yapabileceğine dair çerçeve netleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte, sağlık kuruluşlarının ve doktorların sosyal medyada nasıl tanıtım ve bilgilendirme yapabileceği yeniden tanımlandı. Artık Instagram, TikTok, Facebook gibi sosyal medya platformlarında yapılan sağlık paylaşımlarında reklam, hasta memnuniyeti videoları ve ameliyat anları gibi içeriklere kısıtlama getirildi. Amaç, hasta haklarını korumak ve etik kurallar çerçevesinde bilgi paylaşımını sürdürmek.

Yeni düzenlemeyle birlikte, estetik ve benzeri işlemler için yapılan öncesi-sonrası paylaşımları da artık belirli kurallara tabi olacak. Bu tür paylaşımlar yalnızca hastadan yazılı onay formu alınması koşuluyla yapılabilecek. Ayrıca bu gönderilerde filtre kullanımı yasaklanacak ve paylaşımlar yoruma ve etkileşime kapatılacak.

Yeni yönetmelikle birlikte, yapılan her tanıtım veya bilgilendirme paylaşımında şu ifadeye yer verilmesi zorunlu hale geldi:

“Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.”

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikle, sağlık alanında hazırlanan hiçbir görsel veya video içerik artık sponsorlu olarak yayınlanamayacak.

Instagram, Facebook, YouTube veya internet sitelerinde ücret karşılığı öne çıkarılan reklamlar kesin olarak yasaklandı.

Böylece sağlık hizmetlerinde tanıtım faaliyetlerinin etik sınırlar içinde, tamamen bilgilendirme amacıyla yapılması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

