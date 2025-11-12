Trafikte Hayat Kurtaran Yenilik: Arabayla Seyahat Kuralları Değişti, Aracına Bu Cihazı Koymayan Ceza Yiyecek!
İspanya, yol güvenliğini artırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanlarda köklü bir değişime gidiyor. Artık sürücüler, kaza veya arıza durumlarında tehlikeyi bildirmek için klasik uyarı üçgenleri yerine, V16 adı verilen bağlantılı acil durum lambalarını kullanmak zorunda kalacak.
Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından getirilen bu yeni zorunluluk, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen başlayacak.
V16 sinyal lambasının özellikleri nedir?
