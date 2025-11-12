onedio
Trafikte Hayat Kurtaran Yenilik: Arabayla Seyahat Kuralları Değişti, Aracına Bu Cihazı Koymayan Ceza Yiyecek!

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 07:33

İspanya, yol güvenliğini artırmak ve kaza riskini azaltmak amacıyla araçlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanlarda köklü bir değişime gidiyor. Artık sürücüler, kaza veya arıza durumlarında tehlikeyi bildirmek için klasik uyarı üçgenleri yerine, V16 adı verilen bağlantılı acil durum lambalarını kullanmak zorunda kalacak.

Kaynak: https://www.equinoxmagazine.fr/2025/1...
Trafik Genel Müdürlüğü (DGT) tarafından getirilen bu yeni zorunluluk, 1 Ocak 2026 tarihinde resmen başlayacak.

DGT, bu değişikliğin ana nedeninin sürücü güvenliği olduğunu belirtiyor. Eski sistemde, sürücülerin üçgenleri yerleştirmek için yola çıkması gerekiyordu. DGT verilerine göre, İspanya'da her yıl ortalama 22 kişi, araçlarından inip üçgen kurmaya çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybediyordu. V16 lambaları, bu riskli durumu ortadan kaldırıyor.

V16 sinyal lambasının özellikleri nedir?

Yeni V16 acil durum lambası, kaza anında sürücünün araçtan inmesine gerek kalmadan, pencereden uzanarak aracın tavanına yerleştirilebiliyor.

- Araçtan inmeden tavana konulur.

- Dahili GPS çipi ve SIM kartı sayesinde, lamba aktive edildiği anda aracın konumu otomatik olarak DGT'nin merkezi platformuna (DGT 3.0) iletilir.

- 360 derecelik yüksek yoğunluklu turuncu ışık yayarak diğer sürücülerin tehlikeyi uzaktan görmesini sağlar.

- Onaylı lambaların fiyatları 30 ila 40 Euro arasında değişiyor.

DGT, piyasada bulunan cihazlardan yalnızca resmi olarak onaylanmış olanların geçerli olacağını ve sürücülerin bu listeyi kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

