50 Yaşındaki Kadın, Yıllar Sonra Girdiği Banka Hesabında 760 Milyon TL Buldu!

Uzun zamandır unutulmuş bir banka hesabınızı kontrol ettiğinizi ve bunun milyon dolarlar değerinde olduğunu hayal edin. Seattle'lı 50 yaşındaki bir anne olan Sarah'nın başına yakın zamanda gelen şey tam da bu. 50 yaşında kadın, uzun yıllardır girmediği banka hesabına girdi ve hesabındaki 760 milyon TL’yi (18 milyon dolar) görünce neye uğradığını şaşırdı. Hayatının en güzel ve en büyük şokunu yaşayan kadın, bu parayı eskiden çalıştığı bir teknoloji firmasından ayrılırken patronunun bıraktığı hisse ile olduğunu anlattı.