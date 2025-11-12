onedio
50 Yaşındaki Kadın, Yıllar Sonra Girdiği Banka Hesabında 760 Milyon TL Buldu!

Ali Can YAYCILI
12.11.2025 - 12:28

Uzun zamandır unutulmuş bir banka hesabınızı kontrol ettiğinizi ve bunun milyon dolarlar değerinde olduğunu hayal edin. Seattle'lı 50 yaşındaki bir anne olan Sarah'nın başına yakın zamanda gelen şey tam da bu. 50 yaşında kadın, uzun yıllardır girmediği banka hesabına girdi ve hesabındaki 760 milyon TL’yi (18 milyon dolar) görünce neye uğradığını şaşırdı. Hayatının en güzel ve en büyük şokunu yaşayan kadın, bu parayı eskiden çalıştığı bir teknoloji firmasından ayrılırken patronunun bıraktığı hisse ile olduğunu anlattı.

Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/50-old...
Seattle'da yaşayan 50 yaşındaki Sarah, uzun süredir kontrol etmediği eski bir maaş hesabında 18 milyon dolar olduğunu görünce şoke oldu.

20 yıldır evde eğitim verdiğini belirten Sarah, daha önce çalıştığı bir teknoloji şirketine ait hesabını kontrol ettiğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. 50 yaşında kadın, uzun yıllardır girmediği banka hesabına girdi ve hesabındaki 760 milyon TL’yi (18 milyon dolar) görünce neye uğradığını şaşırdı. 

Sarah, şirketin adını vermezken, online yorumcular hisse senedi değerindeki muazzam yükseliş nedeniyle bunun Nvidia olabileceğini düşünüyor.

Ancak Sarah, bu beklenmedik büyük servetle ne yapacağı konusunda kararsız.

Finans uzmanı Dave Ramsey, Sarah'ya tavsiyelerde bulundu. Ramsey, net servetin tamamının tek bir hisse senedine bağlı olmasının 'riskli ve mantıksız' olduğunu vurguladı. Uzman, Sarah'nın hisselerinin bir kısmını satarak portföyünü çeşitlendirmesi gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, bu büyüklükteki bir kazanç Sarah'ı en yüksek vergi dilimine de sokmuş oldu.

Ali Can YAYCILI
